New York: Dow pausiert - Tesla und Chipwerte treiben Nasdaq an

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen nimmt die jüngste Erholung des Dow Jones Industrial am Mittwoch zunächst eine Auszeit. Der Leitindex, der zuletzt vier Börsentage in Folge gestiegen war, bewegte sich im frühen Handel mit 38 464,73 Punkten nah am Vortagsschlusskurs. Für den Wall-Street-Index bedeutete dies einen Abschlag von 0,10 Prozent.

Andere bedeutende Indizes kommen bislang nur auf zwei Gewinntage und sattelten zunächst nochmals etwas drauf: Während der S&P 500 um 0,30 Prozent auf 5085,56 Zähler stieg, legte der technologielastig aufgestellte Nasdaq 100 um 0,90 Prozent auf 17 628,93 Punkte zu. Er profitierte dabei weiterhin vom Optimismus der Anleger für die anstehenden Berichte einiger Tech-Giganten aus den USA.

Bevor nach Börsenschluss die Zahlen des Social-Media-Konzerns Meta erwartet werden, galten Kursgewinne von Tesla und in der Halbleiterbranche wegen gut aufgenommener Quartalsberichte am Mittwoch als maßgebliche Stütze für die Nasdaq-Börse./tih/he