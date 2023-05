ZALANDO - Zahlen begeistern die Anleger (noch) nicht

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 32,570 € (XETRA)

Zalando erzielt im 1. Quartal ein GMV von €3,24 Mrd (VJ: €3,15 Mrd), einen Umsatz von €2,26 Mrd (VJ: €2,2 Mrd, Analystenprognose: €2,23 Mrd), ein Ebit (bereinigt) von -€0,7 Mio (VJ: -€51,8 Mio, Prognose: -€10,5 Mio) und ein Nettoergebnis von -€38,5 Mio (VJ: -€61,3 Mio, Prognose: -€26,1 Mio). Zahl der aktiven Kunden im 1. Quartal auf 51,2 Mio (VJ: +4,8 %) erhöht. Ausblick für 2023 bestätigt. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Mit dem heutigen Einbruch nach den Zahlen setzt sich eine Schwächephase bei der Zalando-Aktie fort, die - neben den Abgaben in der laufenden Woche - schon nach dem Scheitern an der Kurszielzone um 46,00 EUR im Januar eingesetzt hatte.

Trendwende im Bereich um 29,00 EUR möglich

Die Aktie markiert jetzt nicht nur ein neues Jahrestief, sondern hat zudem auch die Erholungschance vom März vergeben. Kurzfristig dürfte es jetzt also zu einem Rückgang an den Startpunkt der letzten Aufwärtsbewegung bei 30,66 EUR und das Kursziel bei 29,00 EUR kommen. An dieser Stelle könnte sich nicht nur eine Erholung anschließen, sondern sogar ein weiterer Aufwärtsimpuls, wie er bspweise im Dezember begonnen hatte. Denn noch sind die bullischen Vorgaben des Anstiegs seit September nicht neutralisiert und daher jederzeit mit einer weiteren Aufwärtstrendphase zu rechnen. Hierfür sollte die Aktie allerdings über den Unterstützungen bei 28,17 und 30,66 EUR wieder nach Norden drehen. Andernfalls würde eine Verkaufwelle bis 20,99 - 22,50 EUR einsetzen.

Soll also der Turnaround an oder kurz vor der 30,66-EUR-Marke gelingen, wäre ein Anstieg über 35,25 EUR das erste notwendige Longsignal. Ein anschließender Ausbruch über den Bereich um 38,20 EUR würde das Signal bestätigen und zumindest für eine Erholung in Richtung 41,47 EUR einleiten können. Darüber wäre ein starkes Kaufsignal aktiv.

Zalando Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)