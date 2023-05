Aktien Osteuropa Schluss: Einheitlich höher ins Wochenende

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas sind am Freitag einheitlich höher ins Wochenende gegangen. Klare Gewinne gab es vor allem in Moskau und Warschau. Marktbeobachter verwiesen auf eine starke internationale Anlegerstimmung nach überraschend positiven US-Arbeitsmarktzahlen. Auch der Quartalsbericht von Apple sorgte für gute Stimmung.

Am Warschauer Aktienmarkt ging es nach den deutlichen Vortagesverlusten wieder merklich nach oben. Der Wig-20 gewann 1,49 Prozent auf 1912,37 Punkte, nachdem er am Donnerstag 1,8 Prozent eingebüßt hatte. Der breit gefasste Wig legte um 1,32 Prozent auf 62 692,96 Zähler zu.

Dino Polska schlossen nach Geschäftszahlen mit einem Abschlag von zwei Prozent. Die Quartalsergebnisse des Einzelhändlers bewerteten die Analysten von Erste Group als über den Markterwartungen liegend. Die Experten hatten eine leicht positive Kursreaktion erwartet.

Die vier umsatzstärksten Werte waren zum Wochenausklang in Warschau neben den Dino-Papieren noch PKO Bank mit plus 2,5 Prozent, PZU mit plus 3,3 Prozent und PKN Orlen, die um 1,8 Prozent zulegten.

Am ungarischen Markt wurde ein hauchdünnes Plus verbucht. Der Budapester Bux schloss 0,02 Prozent höher bei 46 330,72 Punkten. Auf Wochensicht legte er aber um 3,4 Prozent zu. Mit deutlichem Abstand umsatzstärkste Titel war vor dem Wochenende die OTP Bank . Die Papiere verloren 0,3 Prozent, gewannen in der abgelaufenen Woche aber 6,3 Prozent. Mol-Anteilscheine gaben am Freitag ungeachtet anziehender Ölpreise um 0,7 Prozent nach.

In Prag schloss der PX mit einem Aufschlag von 0,33 Prozent bei 1390,45 Punkten. Die Schwergewichte am tschechischen Aktienmarkt zeigten sich fast ausnahmslos im Plus. Die Papiere des Energieunternehmens CEZ verbuchten einen Gewinn von 0,8 Prozent. Die auch in Prag gelisteten Titel der österreichischen Bank Erste Group legten um 0,5 Prozent zu.

An der Moskauer Börse gab es starke Kursgewinne. Der russische RTS-Index gewann 1,47 Prozent auf 1.033,68 Punkte./ste/spo/APA/bek/he