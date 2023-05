Coca-Cola: Die Spannung steigt

Das letzte markante Verlaufshoch markierte Coca-Cola bei 67,20 US-Dollar Ende April letzten Jahres, anschließend ging es dynamisch auf 54,02 US-Dollar und dadurch auf den EMA 200 abwärts. So schnell die Notierungen aber gefallen waren, konnte sich die Aktie im Anschluss erholen, das Resultat ist eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 65,15 US-Dollar. Seit nunmehr zwei Wochen notiert Coca-Cola knapp darunter und lässt Anleger auf eine regelkonforme Auflösung warten. Die charttechnischen Handelsmarken sind auf jeden Fall schon mal klar abgesteckt.

Geduld weiter gefragt

Sobald mindestens ein Niveau von 65,20 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis überwunden wird, würden die Anzeichen auf eine Rallyefortsetzung mit vorläufigen Zielen bei 66,38 und 67,20 US-Dollar merklich ansteigen. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee könnte sogar Kurspotenzial an 71,29 US-Dollar in der Coca-Cola-Aktie freisetzen und würde sich sogar für ein längerfristiges Engagement anbieten. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bis 58,37 US-Dollar wäre dagegen als neutral zu bewerten. Erst darunter würde die inverse SKS-Formation langsam an Bedeutung verlieren.