EQS-News: Netfonds AG veröffentlicht geprüften und festgestellten Jahresabschluss

Hamburg, 08. Mai 2023 - Auf seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand der Netfonds AG vorgelegten und durch den Wirtschaftsprüfer testierten Konzernabschluss festgestellt. Gegenüber den am 24. Februar 2023 veröffentlichten vorläufigen Zahlen haben sich noch leichte Verbesserungen ergeben.



Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Brutto-Konzernumsatz von 176,5 Mio. Euro (Vorjahr: 177,3 Mio. Euro, bereinigt um den veräußerten Immobilienbereich). Der Nettoumsatz nach Abzug der Provisionsaufwendungen war mit 33,6 Mio. Euro leicht rückläufig gegenüber dem bereinigten Vorjahreswert von 34,1 Mio. Euro. Das EBITDA der Gruppe erreichte 6,466 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem bereinigten Vorjahreswert von 5,123 Mio. Euro. Das EBIT auf Konzernebene erreichte 2,956 Mio. Euro. Eine deutliche Steigerung gegenüber dem um den veräußerten Immobilienbereich bereinigten Vorjahreswert (1,227 Mio. Euro).



Die Netfonds Gruppe erreichte einen Konzerngewinn nach Steuern von 0,9 Mio. Euro. Das Vorjahresergebnis war noch geprägt durch den außerordentlichen Ertrag aus der Veräußerung des Immobilienbereiches.



Vorstand und Aufsichtsrat der Netfonds AG werden der am 26. Juni 2022 stattfindenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,25 Euro pro Aktie (Vorjahr: 0,25 Euro pro Aktie) vorschlagen.



Der gebilligte und geprüfte Jahresabschluss und der Konzernabschluss der Netfonds AG werden zeitnah auf der Website der Gesellschaft abrufbar sein.



Die wichtigsten Kennzahlen stellten sich auf Basis der geprüften Geschäftszahlen wie folgt dar: 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2021* Entwicklung* Konzernbilanzsumme in T€ 63.665 68.682 - -7,3 % Konzerneigenkapital in T€ 22.435 22.164 - 1,2 % Eigenkapitalquote 35 % 32 % - Umsatzerlöse in T€ 176.446 193.240 177.348 -0,5 % Nettoumsatz / Rohertrag

in T€ 33.618 38.636 34.063 -1,3 % Gesamtkosten in T€ 29.516 33.366 31.465 -6,2 % EBITDA in T€ 6.466 15.594 - -58,5 % EBITDA operativ in T€ 6.466 7.851 5.123 26,2 % EBIT in T€ 2.956 11.609 - -74,5 % EBIT operativ in T€ 2.956 3.866 1.227 140,9 % Gewinn vor Steuern (EBT)

in T€ 2.001 9.483 8.328 -76,0 % Jahresüberschuss in T€ 881 8.741 - -89,9 % Bilanzgewinn in T€ 8.722 8.426 - 3,5 %



Optimistischer Ausblick für das laufende Geschäftsjahr



Auf Grundlage der bisherigen Planung und der ersten Einblicke in den Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres gehen wir von einer dynamischen Skalierung des über die finfire-Plattform abgewickelten Volumens sowohl im Segment Investment als auch im Segment Versicherungen aus. Wir erwarten daher eine Steigerung des Nettoumsatzes um > 10 %, sowie einen deutlich überproportionalen Anstieg des operativen Ergebnisses.



Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



--- Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

