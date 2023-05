EQS-News: P2earn nimmt das von Microsoft unterstützte Blockchain-Spiel StarHeroes in seine Gaming-Guild-Plattform auf

EQS-News: P2Earn Inc. / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung

P2earn nimmt das von Microsoft unterstützte Blockchain-Spiel StarHeroes in seine Gaming-Guild-Plattform auf



08.05.2023 / 13:17 CET/CEST

Toronto, (Kanada), den 8. Mai 2023 - P2Earn Inc. (CSE:PXE) (FWB:WH4, ISIN: CA69379U1012) („P2Earn" oder „das Unternehmen") ist sehr erfreut, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (die „Absichtserklärung") mit StarHeroes.IO („StarHereos") (https://starheroes.io), einem Web3-Spiel, abgeschlossen hat, welches von Microsoft unterstützt wird und im Laufe des Jahres 2023 auf den Markt kommen soll. Die Absichtserklärung legt die Bedingungen einer vorgeschlagenen kommerziellen Beziehung (die „vorgeschlagene kommerzielle Beziehung") zwischen dem Unternehmen und StarHeroes fest, gemäß derer die Parteien mit dem gemeinsamen Ziel zusammenarbeiten werden, ihre jeweiligen Communities im Bereich Blockchain-Gaming zu vergrößern. Die vorgeschlagene Geschäftsbeziehung steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der rechtlichen Prüfung, der Steuerberatung und der Fertigstellung der Dokumentation, die für beide Parteien zufriedenstellend ist. StarHeroes ist der allererste Multiplayer-Weltraum-Shooter, der ausschließlich für den E-Sport entwickelt wurde. Die Produktion des Studios STAR bietet mehrere Modi, darunter den Play-and-Earn-Modus, der es den Spielern ermöglicht, digitale Währung zu verdienen, die gegen echtes Geld eingetauscht werden kann. StarHeroes ist vor kurzem eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, die dem Unternehmen Zugang und Credits (Guthaben) für die Nutzung der Azure PlayFab-Plattform gewährt hat. PlayFab wurde bisher für die Entwicklung von bekannten Videospielen wie Forza Horizon und Tom Clancy's Rainbow Six Siege verwendet. Die Unterstützung von Microsoft für StarHeroes ist eines der ersten Male, dass ein großer Konzern wie Microsoft ein Web3-Spiel unterstützt und damit das Potenzial von Blockchain-Gaming aufzeigt. Jetzt werden auch andere Unternehmen auf das Thema aufmerksam. Die Alpha-Version von StarHeroes ist für jedermann auf der GameSwift-Plattform verfügbar. Alex Lineton, Chief Executive Officer von P2Earn, kommentierte den Deal wie folgt: „Wir freuen uns, mit einem führenden Web3-Spieleentwickler zusammenzuarbeiten. Dieses Spiel ist ein echtes Paradebeispiel dafür, wie schnell sich Web3-Gaming entwickelt, wenn Grafik und Gameplay die nächste Entwicklungsstufe erreichen. Wir arbeiten mit StarHeroes zusammen, um ihr Spiel in Vorbereitung auf seine Markteinführung in unsere Gaming Guild zu integrieren.“ Maverick Milkowski, Chief Executive Officer bei StarHeroes, erklärte: „Ein Spiel und eine Gaming Guild von Grund auf zu entwickeln ist ein riesiges Unterfangen, daher ist die gegenseitige Unterstützung auf diesem Weg von unschätzbarem Wert. Unser gemeinsames Wachstumspotenzial ist wirklich aufregend." StarHeroes wird voraussichtlich später im Jahr 2023 auf den Markt kommen, wobei die Integration in die P2Earn Gaming Guild zeitnah darauf erfolgen wird.

Über P2Earn Inc. P2Earn ist ein börsennotiertes Unternehmen, das umfassende Lösungen für den sich schnell entwickelnden Blockchain-Gaming- und Kryptowährungssektor anbietet. P2Earn betreibt einen effizienten Bitcoin-Mining-Betrieb, der mit nachhaltigen Energiequellen betrieben wird. Unsere hochmoderne Blockchain-Gaming-Plattform ermöglicht es Spielern, einen greifbaren Wert aus ihren Leistungen und Aktivitäten im Spiel zu gewinnen, indem sie einzigartige digitale Vermögenswerte (wie beispielsweise NFTs - Non-Fungible Token) nutzen, die wie physische Vermögenswerte gekauft, verkauft und gehandelt werden können. P2Earn hat sich zum Ziel gesetzt, ein nachhaltiges Blockchain-Gaming-Ökosystem aufzubauen und gleichzeitig das Play-to-Earn-Gaming für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Eugene Valaitis, Director von P2Earn

Tel.: +1 (214)-864-5958

E-Mail: investors@p2earn.io

Website: https://p2earncorporate.io

Discord: https://discord.gg/p2earn

P2EARN INC. First Canadian Place

100 King Street West, Suite 5600

