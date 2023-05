EQS-News: Smartbroker-Gruppe startet tägliche YouTube-Sendung „wallstreet:online Börsenlounge“ mit Aktien-Experte Markus Weingran

EQS-News: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Smartbroker-Gruppe startet tägliche YouTube-Sendung „wallstreet:online Börsenlounge“ mit Aktien-Experte Markus Weingran Langjähriger onvista-Moderator wechselt als Leitender Redakteur an die Spree

Neue Börsensendung startet um 14 Uhr und dauert ca. 20-30 Minuten

Zuschauerinnen und Zuschauer können im Chat Fragen stellen

Redaktion erstellt Watchlisten und führt Musterdepots Berlin, 8. Mai 2023 „Hereinspaziert in die Börsenlounge“ heißt es ab morgen auf dem YouTube-Kanal von wallstreet:online (https://www.youtube.com/@wallstreetonlineTV). Aktienexperte Markus Weingran startet am 9. Mai um 14 Uhr seine erste Live-Sendung auf dem Portal. Weingran ist seit April Leitender Redakteur bei der Smartbroker Holding AG (bis zur Umfirmierung wallstreet:online AG, ISIN: DE000A2GS609, FSE: SB1) und hat in den vergangenen Wochen das Konzept für die neue Show erarbeitet. Der 54-jährige Kapitalmarkt-Stratege ist in der Szene kein Unbekannter: Bis November 2022 war er Redaktionsleiter bei onvista und moderierte dort die beliebte Sendung „Mahlzeit“, mit der er eine große Zielgruppe erreichte. Zuvor arbeitete er unter anderem als Redaktionsleiter beim Deutschen Anleger Fernsehen. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker. Der Versuch, in jeder Börsenphase das Beste für die Anleger herauszuholen, ist auch die Maxime von Markus Weingran. Der erfahrene Journalist wird seine Trading-Tipps im YouTube-Format „wallstreet:online Börsenlounge“ weitergeben, interessante Aktien analysieren, auf die jüngsten Kursentwicklungen eingehen und dabei immer Bezug auf die Nachrichtenlage an den Finanzmärkten nehmen. Am Ende einer Sendung wird der Moderator den „Bullen und Bären des Tages“ küren. Die von Montag bis Freitag produzierte Web-TV-Sendung dauert ca. 20 bis 30 Minuten und wird durch ein Musterdepot und Watchlisten ergänzt. Nutzerinnen und Nutzer können während der Show Fragen im Chat stellen und Aktien zur Besprechung vorschlagen. Markus Weingran zu seiner neuen Aufgabe bei der Smartbroker-Gruppe: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der Redaktion und den anderen Abteilungen von wallstreet:online, besonders gespannt bin ich vor allem auf den Austausch mit den Userinnen und Usern. Auf den Portalen der Gruppe trifft sich die größte Finanz-Community im deutschsprachigen Raum – das ist der ideale Ausgangspunkt für unsere neue Sendung. Wir wollen einerseits natürlich Wissen vermitteln und über aktuelle Entwicklungen an den Märkten sprechen, andererseits wollen wir auch zeigen, dass Börse viel Spaß machen kann und Anleger bereits mit vergleichsweise kleinen Beträgen sinnvoll etwas fürs Alter tun können.“ Über die Smartbroker-Gruppe: Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem den Smartbroker – einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.

Pressekontakt: Felix Rentzsch

Head of Communications

Telefon: +49 (0)176 4165 0721

E-Mail: f.rentzsch@smartbroker-holding.de



Investor Relations-Kontakt: Sabrina Kassmannhuber

Head of Investor Relations

Telefon: +49 (0)30 20 456 500

E-Mail: ir@smartbroker-holding.de

