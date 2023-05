IRW-News: Movella Holdings Inc.: Movella ernennt Dale Pistilli zum Vice President of Marketing

IRW-PRESS: Movella Holdings Inc.: Movella ernennt Dale Pistilli zum Vice President of Marketing

HENDERSON, NV / ACCESSWIRE / 8. Mai 2023 / Movella Holdings Inc. (NASDAQ: MVLA) (Movella), ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analysetools zur Digitalisierung von Bewegungsabläufen, gab heute die Ernennung von Dale Pistilli zum Vice President of Marketing bekannt. In dieser Funktion wird Dale für die Markenstrategie und die gesamten Marketingaktivitäten des Unternehmens verantwortlich zeichnen.

Dale verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Marketingleiter in wachstumsstarken Technologiekategorien wie Smart Home, Clean Tech und Creative Tech. Dale kann auf Erfolge bei der Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsstrategien, der Steigerung der Bekanntheit von Marken sowie der Durchführung von Nachfrage- und Lead-Generierungsprogrammen für B2C- und B2B-Unternehmen verweisen.

Zuletzt war er als SVP Marketing für Glowforge, Inc. tätig, dem Marktführer im Bereich Laserschneiden und -gravieren für Verbraucher, Ausbilder und Kleinunternehmer. Vor Glowforge war er VP of Sales and Marketing bei August Home, Inc., einem 100-Personen-Startup-Unternehmen, das Pionierarbeit im Bereich intelligente Haustüren geleistet hat. Außerdem hatte er den Posten als EVP of Sales and Marketing bei Cricut, Inc. (NASDAQ: CRCT), einer führenden Plattform für elektronische Gestaltung, inne, wo er für die Einführung der neuen Explore-Plattform und der Entwicklung eines neuen Content-Abonnementmodells verantwortlich war. Zu Beginn seiner Karriere war er als VP Marketing, Branded Products bei Western Digital Corp. und als Director of Product Marketing and Business Development bei Logitech, Inc. tätig.

Ich freue mich, Dale in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen, freut sich Ben Lee, CEO von Movella. Seine umfassende Erfahrung beim Aufbau von Marken und Unternehmen, die sich an Influencer und Creators richten, wird für unsere nächste Wachstumsphase entscheidend sein. Dales Erfolg als kreative Führungskraft im Tech-Bereich ist eine große Bereicherung für Movella, da wir uns mit unseren Produkten und Lösungen für die Digitalisierung von Bewegungsabläufen weiterhin um die Erschließung neuer Anwendungsfälle und Zielgruppen bemühen.

Ich bin begeistert, dem Movella-Team beizutreten, so Dale Pistilli. Gerade jetzt, wo Movella ein börsennotiertes Unternehmen auf einer größeren globalen Bühne ist, freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um die Marke Movella auf die nächste Stufe zu bringen. Ich kann es kaum erwarten, die Markenbekanntheit von Movella zu steigern, neue Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Einnahmen aufzubauen und das profitable Wachstum des Unternehmens zu forcieren.

Über Movella Holdings Inc.

Movella ist ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analysen, die die Digitalisierung von Bewegungen ermöglichen. Movella bedient die Unterhaltungs-, Gesundheits- und Sportmärkte sowie Automations- und Mobilitätsmärkte. Unsere Innovationen ermöglichen Kunden, den Wert der Bewegung zu nutzen, indem sie Daten in aussagekräftige und verwertbare Erkenntnisse umwandeln. In Zusammenarbeit mit weltweit führenden Marken wie Electronic Arts, EPIC Games, 20th Century Studios, Netflix, Toyota, Siemens und mehr als 500 Sportorganisationen schafft Movella außergewöhnliche Ergebnisse, die die Menschheit voranbringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.movella.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Die Wörter beschleunigen, antizipieren, glauben, fortsetzen, fortführen, ermöglichen, schätzen, erwarten, erweitern, antreiben, Zukunft, Wachstum, beabsichtigen, können, könnten, Gelegenheit, Ausblick, planen, positionieren, möglich, potenziell, vorhersagen, fortschreiten, prognostizieren, realisieren, anstreben, scheinen, sollten, werden, würden und ähnliche Ausdrücke oder die Verneinung solcher Ausdrücke können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, aber das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über Folgendes: die Erwartungen, Hoffnungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien des Managementteams von Movella in Bezug auf die Zukunft und die Wettbewerbsposition des Unternehmens; die potenziellen Auswirkungen des Zusammenschlusses auf Movella und sein Geschäft, einschließlich der Möglichkeit für Movella, sein Geschäft weiterhin schnell zu vergrößern und weiter in marktführende Bewegungserfassungs- und Digitalisierungslösungen zu investieren; die potenziellen Vorteile und Erwartungen im Zusammenhang mit den Bedingungen der FP-Finanzierung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verkauf der von FP erworbenen Aktien und die Rückzahlung der Anleihe; die Fähigkeit der Lösungen von Movella, digitalisierte Bewegung in Echtzeit in den aufstrebenden und wachstumsstarken Bereichen des Metaverse, der nächsten Generation von Spielen, des Live-Streaming und anderer Anwendungen zu ermöglichen; die voraussichtliche Verwendung des aus der Transaktion stammenden Kapitals für die weitere Skalierung und das Wachstum des Unternehmens; die Überzeugung, dass Movellas firmeneigene Technologie, das skalierbare Geschäftsmodell und das erfahrene Führungsteam Movella in die Lage versetzen werden, seine Führungsposition auszubauen und weiterhin Innovationen zu liefern, die die Branche vorantreiben; die voraussichtlichen oder potenziellen Funktionen, Vorteile und Anwendungen für die Produkte und die Technologie von Movella sowie deren zeitliche Planung; die Marktchancen für die Produkte und die Technologie von Movella; oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände, einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung von Movella und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Entwicklung und dienen daher nur zur Veranschaulichung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten (von denen einige außerhalb der Kontrolle von Movella liegen) oder andere Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die folgenden: (i) das Ausbleiben der erwarteten Vorteile aus dem Zusammenschluss; (ii) die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und die finanzielle Leistungsfähigkeit von Movella; (iii) Veränderungen, die sich nachteilig auf die Geschäftsbereiche auswirken, in denen Movella tätig ist; (iv) die Fähigkeit von Movella, seine Geschäftsstrategie und -pläne umzusetzen und das Wachstum zu steuern; und (v) Risiken im Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten sowie die Faktoren, die unter den Überschriften Risk Factors und Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements im endgültigen Prospekt beschrieben sind, der von Pathfinder am 17. Januar 2023 gemäß Rule 424(b)(3) bei der Securities and Exchange Commission (die SEC) eingereicht wurde, und in den Dokumenten, die Movella in Zukunft bei der SEC einreichen wird. Sollte sich eines dieser Risiken verwirklichen oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es können zusätzliche Risiken bestehen, die Movella derzeit bekannt sind oder die Movella derzeit als unwesentlich erachtet, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen Erwartungen, Pläne oder Prognosen zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider. Movella geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich seine Einschätzungen ändern. Movella kann sich zwar dazu entschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Ausdruck der Einschätzungen von Movella zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung verstanden werden und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden.

Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

