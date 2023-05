Shopify - Lehrbuchmäßig bestätigte Trendwende

Nach den scharfen Kursverlusten von November 2021 bis Oktober 2022 und der anschließenden Bodenbildung bietet sich bei der Shopify-Aktie derzeit ein äußerst interessantes Setup. So sorgte der Rücksetzer an die Nackenzone der vorangegangenen unteren Umkehr bei 45 USD möglicherweise für eine zweite Einstiegsgelegenheit, denn dadurch wurde die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation von Anfang des Jahres nochmals bestätigt. Die zuletzt rückläufigen Umsätze unterstreichen zudem den korrektiven Charakter des beschriebenen Pullbacks, ehe letzte Woche das Volumen mit dem jüngsten Kursanstieg wieder spürbar anzog. Das rechnerische Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der im Chart eingezeichneten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation – lässt sich auf rund 20 USD taxieren, was zu einem langfristigen Kursziel von knapp 65 USD führt. Jenseits dieser Marke definiert das Hoch vom März 2022 bei 78,00 USD den nächsten markanten Widerstand. Unter Risikogesichtspunkten bietet sich auf der Unterseite indes das ehemalige Jahreshoch bei 54,67 USD als Absicherung an. Entsprechend können Anlegerinnen und Anleger hier ihren Stop-Loss platzieren.

Shopify (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Shopify

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

