Trading-Chance Amgen: Eine gute Basis für die Long-Seite

Der US-Pharma- und Biotech-Riese Amgen steht seit Jahren gut da. Und angesichts einer eher günstigen Bewertung und einer guten Dividende ist die Aktie attraktiv. Das wird vor allem dann relevant, wenn der Kurs nach einer Korrektur über massiven Unterstützungen notiert … und das ist gerade der Fall. Eine Trading-Chance Long.

Amgen hatte zuletzt die Erwartungen der Analysten in Bezug auf Umsatz und Gewinn erfüllt. Die Ende Januar gemeldeten Ergebnisse des vierten Quartals 2022 trafen beim Gewinn genau die Prognose, der Umsatz lag leicht darüber. Ende April fielen die Zahlen zum ersten Quartal 2023 beim Gewinn deutlich besser aus als gedacht, der Umsatz lag marginal unter der Prognose. Als Fazit bleibt: Amgen wächst weiter, auch, wenn das Wachstumstempo derzeit nicht hoch ist. Aber:

Günstig bewertet, gute Dividendenrendite … da ist mehr Luft nach oben als nach unten

Nachdem die Aktie im vergangenen Herbst einen gewaltigen Höhenflug vollzog, hat sich an der Gesamtsituation für Amgen nichts zum Schlechteren verändert. Das Hoch bei knapp 297 US-Dollar war die Reaktion auf starke Ergebnisse des dritten Quartals. Die der beiden Folgequartale waren zwar, siehe oben, weniger spektakulär. Aber das Wachstum geht eben dennoch weiter … und mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis im Bereich um 15 ist die Aktie letztlich als günstig anzusehen, während die Dividendenrendite dieser im Dow Jones notierten Aktie mit deutlich über drei Prozent klar über dem Schnitt liegt.

Zwar dominiert derzeit die Empfehlung „Halten“ unter den knapp 30 die Aktie regelmäßig überwachenden Analysten, aber das durchschnittliche Kursziel liegt mit 257 US-Dollar ein gutes Stück über dem derzeitigen Kurs. Und dass die Amgen-Aktie diese Ziele auch mal deutlich übertreffen kann, zeigt die rasante Rallye vom Herbst 2022 im folgenden Chart.

An eine massive Auffangzone korrigiert

In diesem Chart sehen wir auch, dass auf die Herbst-Rallye eine ebenso weitreichende, wenngleich langsamer ablaufende Korrektur folgte. Diese hat die Amgen-Aktie zunächst in die vorherige Handelsspanne zwischen 223 und 260 US-Dollar zurückgedrückt, danach ging es bis an die untere Begrenzung der Spanne. Damit ist der Kurs wieder dort, wo er im Sommer 2022 herkam, aber seither ging das Wachstum des Unternehmens weiter. Die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis ist jetzt also günstiger geworden, hinzu kommt:

Amgen notiert damit über der sehr massiven Auffangzone 223 zu 230 US-Dollar und ist zugleich auf markttechnischer Ebene überverkauft. Damit wäre die Luft nach unten eher dünn, die nach oben deutlich umfangreicher. Und sollte der Kurs trotzdem durch diese Unterstützungszone fallen, wäre man schnell aus dem Markt, denn diese derzeitige Nähe des Unterstützungsbereichs bietet die günstige Gelegenheit, mit einem engen, knapp unter diesem Supportbereich liegenden Stop Loss zu agieren.

Long-Trade mit Stop Loss knapp unter der entscheidenden Supportzone

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 177,542 US-Dollar aktuell einen Hebel von 3,93 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 219 US-Dollar in der Aktie ansetzen, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,1030 einem Kurs von ca. 3,75 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Amgen lautet HC4WKV.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 258 US-Dollar, 260 US-Dollar, 277 US-Dollar, 297 US-Dollar

Unterstützungen: 230 US-Dollar, 227 US-Dollar, 223 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Amgen

Basiswert Amgen WKN HC4WKV ISIN DE000HC4WKV9 Basispreis 177,542 US-Dollar K.O.-Schwelle 177,542 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,93 Stop Loss Zertifikat 3,75 Euro

