Traton: Rücksetzer interessant für Einstieg

Getragen wurde der jüngste Kursanstieg unter anderem vom Geschäftsverlauf im ersten Quartal, der Vorstand konnte die Prognose für die bereinigte operative Marge von 6,0-7,0 Prozent auf 7,0-8,0 Prozent anheben. Außerdem sorgte ein Umsatzanstieg um 31 Prozent im Auftaktquartal für gute Stimmung unter den Investoren, diese trieben die Aktie über die Nackenlinie einer inversen SKS-Formation um 18,07 Euro auf einen diesjährigen Spitzenwert von 21,44 Euro voran. Zwar notiert Traton seit Tagen damit über der wichtigen Schwelle von 19,75 Euro, kommt aber an den Widerständen aus Ende 2021/Anfang 2022 nicht weiter. Auch sorgt die steile Rallye der letzten Monate für gewissen Konsolidierungsbedarf.

Kurspotential nicht ausgeschöpft

Aus technischer Sicht und aus der erfolgreichen Auflösung der inversen SKS-Formation ausgehend von 18,07 Euro wurde das Aufwärtspotenzial in der Traton-Aktie noch lange nicht ausgeschöpft, übergeordnet sind Gewinne an 23,50 und darüber sogar 24,10 Euro weiterhin möglich. Kurzzeitig sollten sich Investoren jedoch auf einen erhöhten Konsolidierungsbedarf einstellen, sobald Traton unter das Niveau von 19,50 Euro abrutscht. In diesem Szenario wären dann Rücksetzer zurück auf die Nackenlinie um 18,07 Euro sehr wahrscheinlich, anschließend würde sich bei entsprechender Stabilisierung ein Long-Investment mit den übergeordneten Zielen anbieten. Ein direkter Kursanstieg über die bisherigen Jahreshochs könnte dagegen unmittelbares Aufwärtspotenzial an 22,20 Euro freisetzen.