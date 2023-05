ADTRAN - Zahlen stoppen den Crash nicht

Adtran Inc. - WKN: A3C7M6 - ISIN: US00486H1059 - Kurs: 7,800 € (XETRA)

Seit den Zahlen am 11. April befindet sich die Aktie der Muttergesellschaft der Adva Optical Networking SE im Crash-Modus, es geht steil nach unten. Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen neue Allzeittiefs erreicht, so auch heute nach dem neusten Quartalsbericht. Wie Adtran mitteilte, wurden im 1. Quartal ein Umsatz von 323,9 Mio. USD (vorläufig: 322 bis 326 Mio. USD), eine operative Marge (endgültig) von -1,6 % (vorläufig: -2,5 bis -1,0 %) und ein Nettoergebnis von -34,5 Mio. USD (VJ: -1,13 Mio. USD) erzielt (Quelle: stock3.com/news).

Kursberuhigung abwarten

Der Verkaufsdruck nimmt langsam ab. Zwar wird heute ein neues Allzeittief markiert, größeres Verkaufsinteresse bewirken die Zahlen jedoch nicht.

Eine charttechnische Prognose gestaltet sich hier auf den übergeordneten Zeitebenen noch sehr schwierig und wird zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt.

Fazit: Eine technische Erholung auf die Verluste der letzten Wochen sollte bald folgen, die Frage ist nur, von welchem Kursniveau aus. Anleger sollten hier eine Bodenbildung und Trendwendemuster abwarten.

Adtran Inc.

Auch interessant:

Diese Big-Tech-Aktie könnte durch die Decke gehen

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch stock3 Terminal. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consorsbank habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnell aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über stock3 Terminal testen!

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)