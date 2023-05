ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt K+S auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat K+S nach Quartalszahlen des Salz- und Düngerherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Trotz eines negativen Sondereffekts hätten die Gewinnkennziffern die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bereinigte Barmittelzufluss entspreche den Erwartungen. Der gesenkte Ausblick dürfte zwar nach den Zwischenberichten der Konkurrenz nicht mehr überraschen, aber die Konsensschätzungen sinken lassen und die Aktie belasten./gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 08:04 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

