KORREKTUR: Niedrigere Strompreise drücken Ergebnis bei PNE - Ausbau plangemäß

(Im ersten Satz wird berichtigt, dass die höheren Strompreise nicht in diesem Jahr, sondern im Vorjahreszeitraum für bessere Ergebnisse gesorgt hatten.)

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windpark-Entwickler PNE hat aufgrund der hohen Strompreise im Vergleichszeitraum nicht an seine Ergebnisse aus dem Vorjahr anknüpfen können. Gesamtleistung und Umsatz der Monate Januar bis März konnte PNE gegenüber dem Vergleichszeitraum zwar steigern. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) halbierte sich aber nahezu auf 8,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Cuxhaven mitteilte. Das Ergebnis je Aktie rutschte von plus 0,13 Euro auf minus 0,08 Euro je Anteil.

Konzernchef Markus Lesser zeigte sich dennoch zufrieden: "Gerade bei Genehmigungen neuer Windparks und den Ausschreibungen waren wir in den ersten drei Monaten dieses Jahres sehr erfolgreich", sagte er laut Mitteilung. Der Ausbau des Geschäfts laufe planmäßig. Entsprechend bestätigte er das Jahresziel von 30 bis 40 Millionen Euro operativem Ergebnis./lew/ngu/stk