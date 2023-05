Original-Research: CLIQ Digital AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CLIQ Digital AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu CLIQ Digital AG Unternehmen: CLIQ Digital AG ISIN: DE000A0HHJR3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.05.2023 Kursziel: 75,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter Erfolgreicher Jahresauftakt mit erlösstärkstem Quartal der Unternehmensgeschichte - Fortschritte in der Transparenz Am 4. Mai hat die CLIQ Digital AG Zahlen für das erste Quartal berichtet, die sowohl unsere als auch die Markterwartungen hinsichtlich der Top sowie Bottom Line deutlich übertreffen konnten. Mit dem Q1-Bericht wurde darüber hinaus der Ausblick für 2023 sowie die Mittelfrist-Guidance für Ende 2025 bestätigt. Erhöhte Marketingaktivitäten und gebündelter Content führen zu Rekordquartal: Der Streaming-Anbieter berichtete für Q1 Umsätze i.H.v. 82,9 Mio. Euro, was einer Steigerung von 57,6% yoy entspricht. Dies bedeutete ein deutliches Übertreffen unserer sowie der Markterwartungen (MONe: 66,7 Mio. Euro; Konsens: 67,7 Mio. Euro). Erneut konnte der Umsatzanteil mit dem strategisch wichtigen "gebündelten Content" ausgebaut werden. Dieser repräsentierte in den ersten drei Monaten rund 93% der Umsätze (Q1/2022: 82%). Margenniveau trotz gestiegener Umsatzkosten nur leicht zurückgegangen: Wenngleich sich die EBITDA-Marge in Q1/23 durch Kostensteigerungen um 0,3 PP yoy auf 15,5% rückläufig zeigte (MONe: 15,6%; Konsens: 14,8%), schlug auch das Ergebnisniveau angesichts der Fortsetzung des starken Wachstumskurses deutlich die Prognosen (EBITDA: 12,8 Mio. Euro vs. MONe: 10,4 Mio. Euro; Konsens: 10,0 Mio. Euro). Mit einer Steigerung von rund 41% yoy erzielte CLIQ in Summe einen Periodenüberschuss i.H.v. 8,2 Mio. Euro. Fortschritte bei transparenter Berichterstattung: Ein positives Signal stellen für uns die bereits umgesetzten sowie angekündigten Anpassungen in der Berichterstattung dar, um die Transparenz sowie die Nachvollziehbarkeit für Außenstehende zu erhöhen. So wurde bereits eine der im Geschäftsbericht 2022 als "inaktiv" klassifizierten Konzerngesellschaften in Q1/23 liquidiert (VIPMOB B.V.), zwei weitere Tochterunternehmen dürften im Jahresverlauf folgen. Zudem berichtet CLIQ künftig Mitgliederzahlen (Q1/23: 1,2 Mio. User; Q1/22: 1,1 Mio.), während zuvor ausschließlich die Anzahl bezahlter Abonnements ausgewiesen wurde (Q1/22: 1,5 Mio.), was u.E. branchenunüblich war. Der Unterschied zwischen diesen KPIs beruht demnach auf vorherigen Doppelzählungen von Mitgliedern mit mehreren Abos. Auf der HV wurde darüber hinaus die Umwandlung von Inhaber- in Namensaktien beschlossen, was u.E. die Kapitalmarktkommunikation erleichtern dürfte. Jahresausblick für 2023 sowie Mittelfristziel bestätigt: Vor dem Hintergrund des starken Jahresauftakts bestätigte das Management im Rahmen des Conference Calls die diesjährige Guidance. Demnach avisiert die Gruppe ein Umsatzniveau von >345,0 Mio. Euro sowie ein EBITDA von mehr als 50 Mio. Euro. Die Marketingausgaben werden voraussichtlich bei über 120 Mio. Euro liegen. Darüber hinaus wurde auch das Mittelfristziel, bis Ende 2025 einen Konzernumsatz von mehr als 500 Mio. Euro zu erzielen, bekräftigt. Auch wir behalten unsere Prognosen bei, die u.a. das Erreichen des Mittelfristziels implizieren. Fazit: CLIQ ist mit einem weiteren Rekordquartal in das laufende GJ gestartet. Besonders positiv sehen wir neben der intakten operativen Entwicklung vor allem die Verbesserungen in der transparenten Außendarstellung. Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten DCF-basierten Kursziel von 75,00 Euro. 