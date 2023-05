Diese Siemens-Aktie ist 250% im Plus seit 2020

Während sich die Aktie von Siemens (WKN: 723610) seit dem Coronacrash immerhin mehr als verdoppelt hat, beeindruckt eine Tochter noch mehr: Siemens Ltd. (India) hat seit Mai 2020 um mehr als 250 % zugelegt. Lies hier, was die Aktie treibt und was Aktionäre von Siemens und Siemens Energy (WKN: ENER6Y) davon haben.

Siemens India besitzt eine Sonderrolle im Siemens-Universum

Als Siemens im Jahr 2020 beschloss, den Bereich „Gas and Power“ als Siemens Energy abzuspalten, entstanden zwei weitgehend unabhängige Konzerne mit jeweils globalen Organisationsstrukturen – überall, außer in Indien.

Auf dem Subkontinent bleibt beides weiterhin zusammen, weil eine Herauslösung zu viel Kosten verursacht hätte. Stattdessen agiert Siemens India auf Basis einer Agentur-Vereinbarung als exklusiver Vertreter des Konzerns, der neben Vertrieb und Service auch lokale Entwicklung und Auftragsfertigung übernimmt.

Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen also die Siemens-Segmente Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility sowie Energy. Das in Siemens Healthineers (WKN: SHL100) gebündelte Medizintechnikgeschäft läuft hingegen organisatorisch separat.

Aber auch so ist Siemens Ltd. eine große Nummer in Indien. Bereits 1867 sorgte Werner von Siemens für den Bau einer Telegrafenlinie von Kalkutta nach London. 104 Jahre später erfolgte der Börsengang und seither wird die Präsenz immer weiter ausgebaut.

Neben umfangreichen Elektrotechnikaktivitäten nutzt Siemens Ltd. zunehmend die herausragenden lokalen Potenziale rund um die Software-Entwicklung. Seit 2019 investiert die Tochter Next47 auch in das lokale Startup-Ökosystem.

Was den Kurs von Siemens Ltd. treibt

Man könnte auf die Idee kommen, dass der Kursanstieg primär auf dem Verfall der indischen Rupie basiert, wie man es etwa aus der Türkei kennt. Aber dem ist nicht so. Sie hielt sich relativ stabil zum Euro über die letzten drei Jahre.

Vielmehr lief es einfach richtig gut. Im Januar wurde bekannt, dass Mobility 1.200 Elektroloks liefern wird, verbunden mit einem Servicevertrag über 35 Jahre. Im April kam noch ein größerer Auftrag für den Nahverkehr von Surat und Ahmedabad hinzu. So wie sich die Lage darstellt, dürfte das heute noch kleinste Segment in den kommenden Jahren aufschließen zu den anderen, obwohl auch dort gute Wachstumsraten zu verzeichnen sind.

Seit 2018 baut Siemens auch ein Netzwerk aus Anwendungszentren rund um das Thema Industrie 4.0 auf. Damit ist das Unternehmen hervorragend positioniert, um von der Modernisierung der indischen Industrie zu profitieren. Digital Industries und Smart Infrastructure wuchsen im Dezemberquartal jeweils um rund 20 % im Vorjahresvergleich.

Energy wuchs etwas langsamer, aber Anfang des Jahres wurden Pläne der Regierung bekannt, massiv in grüne Energien und die Modernisierung der Energieversorgung investieren zu wollen.

Anleger in Indien erkennen sowohl, dass sich das Land viel vorgenommen hat, um seine großen Potenziale zu heben, als auch, dass Siemens Ltd. einer der wichtigsten Technologiepartner dafür ist.

Wie Siemens und Siemens Energy von diesem Kursanstieg profitieren

Zusammen besitzen Siemens und Siemens Energy knapp 75 % der Aktien von Siemens Ltd. Im Zuge der Aufspaltung erhielt Siemens Energy einen Anteil von 24 %. Damit profitiert der Konzern auch vom Erfolg der Siemens-Segmente in Indien.

Beim Kurs von 3.700 Indischen Rupien (8. Mai) beläuft sich die Marktkapitalisierung auf gut 1,3 Billionen Rupien, was umgerechnet etwa 14,6 Mrd. Euro entspricht. Der Anteil von Siemens Energy ist damit aktuell etwa 3,5 Mrd. Euro wert, was über 19 % der Marktkapitalisierung von Siemens Energy ausmacht.

Siemens hält direkt 51 % und indirekt über seinen 35-%-Anteil an Siemens Energy noch weitere 8,4 %. Diese 59,4 % von Siemens Ltd. werden heute mit 8,7 Mrd. Euro bewertet.

Dabei ist zu beachten, dass die beiden doppelt profitieren, wenn es in Indien gut läuft: erstens über die Wertsteigerung und zweitens über die zunehmende Nachfrage. Schließlich sind sie exklusive Lieferanten von Siemens Ltd.

Von daher denke ich, dass es eine großartige Sache ist, dass die Siemens-Aktivitäten in Indien florieren. Sollte das Land in den kommenden Jahren sein Wachstum beschleunigen können, dann wird Siemens Ltd. massiv daran partizipieren – und Siemens und Siemens Energy im Schlepptau ebenfalls.

Ralf Anders besitzt Aktien von Siemens Energy. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

