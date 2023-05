EQS-Adhoc: CR Capital AG: Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahr erneut übertroffen

EQS-Ad-hoc: CR Capital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

CR Capital AG: Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahr erneut übertroffen



11.05.2023 / 11:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Geschäftsjahr 2022: Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahr erneut übertroffen

CR Capital veröffentlich geprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 Nach dem IFRS-Abschluss stieg der Umsatz in 2022 um 13,7 Prozent von 69,9 Mio. EUR auf 79,4 Mio. EUR. Das EBIT erhöhte sich von ca. 65,4 Mio. Euro auf ca. 76 Mio. EUR, der Cashflow aus operativer Tätigkeit stieg auf 3,70 EUR je Aktie. Die liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2022 mehr als 16 Mio. Euro. Das Eigenkapital lag stabil bei über 97 Prozent und steigerte sich von ca. 241 Mio. Euro auf ca. 314 Mio. Euro. Aufgrund der guten Ertrags- und Liquiditätslage der Gesellschaft schlägt der Vorstand dem Aufsichtsrat im Rahmen seines Gewinnverwendungsbeschlusses eine Dividende von EUR 2,50 je Aktie wie im Vorjahr vor, wobei die Dividende nach Wahl der Aktionärinnen und Aktionäre wiederum sowohl in bar als auch in Form einer Aktiendividende zu einem günstigen Bezugspreis zumindest auf Vorjahresniveau bezogen werden kann. Um dem verstärkten Engagement der Gesellschaft in den Märkten für nachhaltige Energieversorgungskonzepte auch in ihrer Firmierung Rechnung zu tragen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, die Firma der Gesellschaft in CR ENERGY AG zu ändern. Damit wird die Fokussierung der Gesellschaft auf die Milliardenmärkte der regenerativen Energieversorgung und der Schaffung energieeffizienten Wohnraums bereits in der Firmierung dokumentiert. Ein Schwerpunkt unserer Beteiligungsunternehmen bleibt der Bau von förderfähigem wirklich bezahlbarem Wohnraum (Immobilien mit dem höchstmöglichen KfW-Energieeffizienz Standard 40) und innovativer, nachhaltiger Energieversorgung für institutionelle Kunden im B2B-Geschäft. Aktuell verfügen wir über ein Auftragsvolumen von über EUR 125 Mio. Die Projekte werden aufgrund von vor Baubeginn von institutionellen Kunden im B2B-Geschäft erteilten Aufträgen erstellt. Die Projekte unserer Beteiligungsgesellschaften zu wirklich bezahlbaren Preisen bei bester Qualität und innovativer regenerativer Energieversorgung erfreuen sich gerade in Krisenzeiten bei institutionellen Kunden einer hohen Nachfrage. Denn wenn Preis und Qualität stimmen, wird auch oder gerade in schlechten Zeiten gekauft. Privaten Investoren bieten wir über die CR Opportunities die Möglichkeit, sich mittelbar an einem Fonds für institutionelle Investoren mit dem Fokus auf Green Living zu beteiligen und eine sichere überdurchschnittliche Rendite auf ihr eingesetztes Kapital zu erzielen. Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres und der erfreulichen Auftragslage geht der Vorstand auch für das laufende Geschäftsjahr von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung aus. Über CR Capital CR Capital ist eine Investmentgesellschaft, die in innovative und wachstumsstarke Technologieunternehmen investiert. Sie unterstützt diese als strategischer Partner bei der Weiterentwicklung ihres Angebots, Skalierung ihres Geschäftsmodells und der Erschließung neuer Märkte. Nachhaltigkeit, Qualität und Kostenoptimierung stehen dabei im Zentrum der Investitionsstrategie.



Ende der Insiderinformation

