EQS-News: ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU schließt Geschäftsjahr solide ab und bekräftigt sein Ziel, die Gewinnschwelle im Geschäftsjahr 2023/2024 trotz makroökonomischer Herausforderungen zu erreichen

ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU schließt Geschäftsjahr solide ab und bekräftigt sein Ziel, die Gewinnschwelle im Geschäftsjahr 2023/2024 trotz makroökonomischer Herausforderungen zu erreichen



11.05.2023 / 07:30 CET/CEST

Hamburg, 11. Mai 2023

ABOUT YOU schließt Geschäftsjahr solide ab und bekräftigt sein Ziel, die Gewinnschwelle im Geschäftsjahr 2023/2024 trotz makroökonomischer Herausforderungen zu erreichen

Aktualisierte Prognose erreicht für das Geschäftsjahr 2022/2023 mit einem Konzernumsatzwachstum von 10,0% im Vergleich zum Vorjahr (auf 1.904,6 Mio. EUR) und einem bereinigten EBITDA 1 von -137,0 Mio. EUR, trotz des weiterhin volatilen Marktumfelds

von -137,0 Mio. EUR, trotz des weiterhin volatilen Marktumfelds Zahl aktiver Kund*innen (LTM 2 ) steigt auf 12,7 Mio. (+11,8% gegenüber Vorjahr) mit einer durchschnittlichen Bestellhäufigkeit von 3,1 (+7,1% gegenüber Vorjahr) – profitables Segment DACH mit Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2022/2023 von 9,1% und Segment Rest of Europe (RoE) von 17,3% im Vergleich zum Vorjahr

) steigt auf 12,7 Mio. (+11,8% gegenüber Vorjahr) mit einer durchschnittlichen Bestellhäufigkeit von 3,1 (+7,1% gegenüber Vorjahr) – profitables Segment DACH mit Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2022/2023 von 9,1% und Segment Rest of Europe (RoE) von 17,3% im Vergleich zum Vorjahr Segment Tech, Media und Enabling (TME) liefert im Geschäftsjahr 2022/2023 ein Wachstum von 16,5% gegenüber dem Vorjahr mit SCAYLE als Treiber – bereinigte EBITDA-Marge bleibt mit 16,1% für das Segment TME anhaltend hoch

Starker Fokus auf Erreichen der Gewinnschwelle des bereinigten EBITDA im Geschäftsjahr 2023/2024 –Maßnahmen geben hohes Maß an Zuversicht zur Steigerung der Profitabilität durch die Verbesserung der Bruttomarge sowie der Kosten für Fulfillment, Marketing und Verwaltung relativ zum Umsatz

Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024: Erwartet wird ein Wachstum des Konzernumsatzes zwischen +1% und +11% im Vergleich zum Vorjahr und das Erreichen der Gewinnschwelle auf Ebene des bereinigten EBITDA

Die ABOUT YOU Holding SE, einer der am schnellsten wachsenden Online-Fashion-Stores Europas, meldet heute zum Abschluss seines Geschäftsjahres 2022/2023 solide Finanzergebnisse. Trotz anhaltend herausfordernder Marktbedingungen konnte ABOUT YOU ein Wachstum der Umsatzerlöse mit steigenden Kunden- und Bestellzahlen verzeichnen. So hat es im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Marktposition inmitten des schwierigen Marktumfelds weiter verbessert und bedeutende operative und strategische Prioritäten vorantreiben können, um die Grundlage für ein langfristig profitables Wachstum zu schaffen. Die Gruppe bekräftigt ihr Ziel, im Geschäftsjahr 2023/2024 die Gewinnschwelle auf Ebene des bereinigten EBITDA zu erreichen.

Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU: „Unsere Ergebnisse im Geschäftsjahr 2022/2023 spiegeln die makroökonomischen Herausforderungen wider, vor denen unsere Branche derzeit steht. Das Geschäftsjahr 2023/2024 ist ein Jahr des Wandels für ABOUT YOU, um den Grundstein für profitables Wachstum zu legen. Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir wichtige Maßnahmen zur Steigerung unserer Profitabilität initiiert und vorangetrieben. Nun werden wir unser Kapital auch weiterhin diszipliniert investieren und den Fokus stärker von Wachstum auf Profitabilität legen. Unser Ziel ist es, im Geschäftsjahr 2023/2024 den Break-even des bereinigten EBITDA auf Gruppenebene zu erreichen, aber dennoch schneller zu wachsen als der Markt. ABOUT YOU hat mit seinem widerstandsfähigen Geschäftsmodell, das den klassischen Einkaufsbummel digitalisiert, seiner starken Marke und natürlich seinem dynamischen Team die besten Voraussetzungen dazu.“

Aufgrund der hohen Rabattintensität und der leicht gestiegenen Retourenquote fiel der durchschnittliche Bestellwert um 5,2% auf 54,8 EUR (2021/2022 LTM: EUR 57,8). Gleichzeitig erhöhte sich die Anzahl an Kund*innen in den letzten zwölf Monaten um 11,8%, getrieben vom breiten Produktsortiment von ABOUT YOU mit mehr als 600.000 Artikeln von rund 3.800 Marken. Insgesamt gingen 39,4 Mio. Bestellungen von 12,7 Mio. aktiven Kund*innen ein, was einem Plus von 19,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht (2021/2022 LTM: 32,9 Mio. und 11,4 Mio.). Auch die durchschnittliche Bestellfrequenz wuchs um 7,1% auf 3,1 (2021/2022 LTM: 2,9).

Im Geschäftsjahr 2022/2023 ist der Konzernumsatz um 10,0% gegenüber dem Vorjahr auf 1.904,6 Mio. EUR (2021/2022: 1.731,6 Mio. EUR) gestiegen und liegt damit im Rahmen der im September 2022 angepassten Jahresprognose. In allen Segmenten wurde ein signifikantes Wachstum erzielt. Trotz rückläufiger Online-Fashion-Umsätze in Deutschland weist das Commerce-Geschäft von ABOUT YOU im DACH-Segment ein profitables Umsatzwachstum von 9,1% und im Segment Rest of Europe (RoE) von 17,3% im Vergleich zum Vorjahr auf. Unterstützt wurde die Entwicklung vor allem durch eine höhere Markenbekanntheit in neuen Märkten, wie den nordischen Ländern. Das Segment Tech, Media und Enabling (TME) ist weiterhin profitabel und wuchs um 16,5% gegenüber dem Vorjahr, was hauptsächlich an der starken Positionierung von SCAYLE und den neu gewonnenen Firmenkunden im B2B-Geschäft liegt.

Hannes Wiese, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU: „Wir sind stolz darauf, im Geschäftsjahr 2022/2023 trotz des herausfordernden, aber sich inzwischen langsam verbessernden Marktumfelds einen Rekordumsatz von über 1,9 Mrd. EUR erzielt zu haben. Gleichzeitig konnten wir unsere Marketing- und Verwaltungskosten senken. Als unsere ursprünglichen Wachstums- und Gewinnerwartungen auf die schwierigen Bedingungen im Markt trafen, haben wir die erforderlichen strategischen und operativen Maßnahmen eingeleitet, um unsere Lagerbestände und Logistik sowie die Marketing- und Personalplanung zu verbessern. Diese werden uns helfen, beim bereinigten EBITDA im Geschäftsjahr 2023/2024 die Gewinnschwelle für die Gruppe zu erreichen. Wir sind fest entschlossen, ein profitables Business zu werden und sind zuversichtlich, dass die Maßnahmen im Geschäftsjahr 2023/2024 ihre volle Wirkung zeigen werden.“

Im Geschäftsjahr 2022/2023 belief sich das bereinigte EBITDA der Gruppe auf -137,0 Mio. EUR (2021/2022: -66,9 Mio. EUR). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von -7,2%. Zurückführen ist die Entwicklung des bereinigten EBITDA auf eine niedrigere Bruttomarge, getrieben durch Rabattaktionen in Folge der erhöhten Lagerbestände, und auf gestiegene Fulfillmentkosten aufgrund des Ausbaus des europäischen Distributionsnetzwerks. Positiv wirkten diesen Faktoren das solide Umsatzwachstum sowie die Verbesserungen der Kosten-Umsatzquoten der Bereiche Marketing und Verwaltung entgegen.

Fokussiert treibt ABOUT YOU seine operativen Verbesserungen seit dem zweiten Quartal 2022/2023 mit umfassenden Maßnahmen voran. Auch im Geschäftsjahr 2023/2024 wird die Gruppe diese mit dem Ziel weiterverfolgen, die Bruttomarge zu erhöhen und die Kosten für Fulfillment, Marketing und Verwaltung relativ zum Umsatz zu verbessern:

Steigerung der Bruttomarge: Niedrigere Rabattintensität durch Anpassung der Warenbestellungen an Kundennachfrage Einführung eines neuen Provisionsmodells für Marktplatzpartner Verbesserung der Fulfillmentkosten-Umsatzquote Einführung eines Mindestbestellwerts zur Reduzierung defizitärer Bestellungen Auslaufen einmaliger Kosten für den Ausbau des Distributionsnetzwerks Verbesserung der Marketingkosten-Umsatzquote: Fokus auf Performance-Marketing mit verschärften Renditezielen Reduzierung großangelegter Events und Kampagnen zur Stärkung der Markenbekanntheit durch Pausieren neuer Markteintritte

Verbesserung der Verwaltungskosten-Umsatzquote: Steigerung der operativen Effizienz Verlangsamung von Neueinstellungen, insbesondere in nicht-technischen Funktionen

Für das Geschäftsjahr 2023/2024 erwartet ABOUT YOU im anhaltend schwierigen makroökonomischen Umfeld ein Wachstum des Konzernumsatzes zwischen +1% und +11% gegenüber dem Vorjahr. Es wird weiterhin mögliche Investitionen in strategische Wachstumsinitiativen in den Bereichen Produkt, Märkte, Sortiment und SCAYLE tätigen, den Fokus jedoch stärker auf die Profitabilität legen. ABOUT YOU ist zuversichtlich, mit dem bereinigten EBITDA die Gewinnschwelle auf Gruppenebene zu erreichen, wie in der Strategie zum Börsengang im Juni 2021 dargelegt wurde.

Der Geschäftsbericht 2022/2023 ist auf der Investor Relations-Website verfügbar. Die Gruppe wird ihren ESG-Bericht 2022/2023 am 17. Mai 2023 auf der Unternehmenswebsite veröffentlichen. Die Quartalsmitteilung für Q1 2023/2024 ist für den 12. Juli 2023 vorgesehen.

Q4 21/22 Q4 22/23 Veränderung zum Vj. GJ 21/22 GJ 22/23 Veränderung zum Vj. Leistungsindikatoren Konzern Metriken zur Kundenreichweite LTM User Session pro Monat (in Mio.) 135,7 133,1 (1,9)% 135,7 133,1 (1,9)% % der User Sessions über mobile Endgeräte (in %) 85,4% 87,1% 1,8 pp 85,4% 87,1% 1,8 pp Metriken zum Kundenverhalten Aktive Kund*innen (in Mio.) 11,4 12,7 11,8% 11,4 12,7 11,8% Durchschnittliche Bestellungen pro aktiven Kund*innen (in #) 2,9 3,1 7,1% 2,9 3,1 7,1% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 32,9 39,4 19,7% 32,9 39,4 19,7% Durchschnittliche Warenkorbgröße

(in EUR inkl. MwSt.) 57,8 54,8 (5,2)% 57,8 54,8 (5,2)%

(Mio. EUR, falls nicht anders angegeben) Q4 21/22 Q4 22/23 Veränderung zum Vj. GJ 21/22 GJ 22/23 Veränderung zum Vj. Finanzkennzahlen der Segmente Umsatzerlöse 401,4 415,0 3,4% 1.731,6 1.904,6 10,0% DACH 175,9 201,8 14,7% 839,9 916,3 9,1% RoE 179,1 195,1 8,9% 767,7 900,4 17,3% TME 44,7 45,5 1,9% 167,4 195,1 16,5% Überleitung 1,8 (27,5) - (43,3) (107,1) -

(Mio. EUR, falls nicht anders angegeben) Q4 21/22 Q4 22/23 Veränderung zum Vj. GJ 21/22 GJ 22/23 Veränderung zum Vj. Bereinigtes EBITDA (11,0) (22,3) 102,6% (66,9) (137,0) 104,8% DACH 16,8 7,0 (58,4)% 55,5 13,5 (75,6)% RoE (36,8) (36,5) (0,9)% (145,1) (168,7) 16,3% TME 11,1 12,1 8,8% 29,0 31,4 8,4% Überleitung (2,0) (4,8) - (6,3) (13,2) - Bereinigte EBITDA-Marge (2,7)% (5,4)% (2,6) pp (3,9)% (7,2)% (3,3) pp DACH 9,5% 3,5% (6,1) pp 6,6% 1,5% (5,1) pp RoE (20,6)% (18,7)% 1,9 pp (18,9)% (18,7)% 0,2 pp TME 24,8% 26,5% 1,7 pp 17,3% 16,1% (1,2) pp Finanzkennzahlen des Konzerns Bruttoergebnis vom Umsatz 173,9 141,0 (19,0)% 703,7 720,6 2,4% Bruttomarge (% der Umsatzerlöse) 43,3% 34,0% (9,4) pp 40,6% 37,8% (2,8) pp NWC (Net Working Capital) 9,5 40,7 326,8% 9,5 40,7 326,8% CAPEX (Capital Expenditures) (17,1) (16,3) (4,9)% (45,8) (54,5) 19,1% Periodenergebnis (EAT) (26,0) (59,2) 127,5% (124,4) (229,0) 84,1% Free Cash-Flow (79,9) (93,3) 16,9% (155,9) (261,0) 67,5%

Das Geschäftsjahr 2022/2023 endete am 28. Februar 2023.

Definitionen sind dem Geschäftsbericht 2022/2023 von ABOUT YOU zu entnehmen.

ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU stehen die Kund*innen im Fokus und werden unterstützt, sich individuell durch Mode auszudrücken. Kund*innen finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit über 600.000 Artikeln von rund 3.800 Marken. Mit mehr als 45 Millionen monatlich aktiven User*innen ist ABOUT YOU einer der größten Online-Fashion-Stores in Europa. Er ist in allen wesentlichen Märkten in Kontinentaleuropa vertreten und bietet weltweite Versandoptionen in insgesamt rund 100 Länder an. Über SCAYLE bietet ABOUT YOU seine eigene E-Commerce-Technologie als Software-as-a-Service-Produkt an, um Marken und Händlern den Ausbau ihres internationalen D2C-Geschäfts zu ermöglichen. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Pressekontakt

Laila Helmy | Corporate Communications

presse@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 212

Sinah Brending | Financial Communications

sinah.brending@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359

Kontakt Investor Relations

Frank Böhme | Investor Relations

frank.boehme@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Bestimmte Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte "können", "werden”, “sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. Die ABOUT YOU Holding SE übernimmt keine Gewähr dafür, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen erreicht werden oder sich als richtig erweisen. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen. Weder die ABOUT YOU Holding SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

1 EBITDA bereinigt um (i) Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente,

(ii) Restrukturierungskosten und (iii) Einmaleffekte

2 Last twelve months; in den letzten zwölf Monaten