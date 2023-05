EQS-News: Alzchem Group AG: Hauptversammlung beschließt erhöhte Dividende von 1,05 Euro je Aktie – breite Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten, einschließlich des Klimafahrplans

EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung beschließt erhöhte Dividende von 1,05 Euro je Aktie – breite Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten, einschließlich des Klimafahrplans Trostberg, 11. Mai 2023 – Die Aktionäre der Alzchem Group AG, eines vertikal integrierten Spezialchemie-Anbieters mit führender Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten, haben auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Wahl des Abschlussprüfers wurden auch die Billigung des Vergütungsberichts und des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder, Satzungsänderungen und eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,00 Euro) beschlossen. Darüber hinaus zeigte das Plenum durch einen mit großer Mehrheit gefassten Konsultativbeschluss seine starke Unterstützung für den neu entwickelten Klimafahrplan, der unter www.alzchem.com/de/nachhaltigkeit/ abrufbar ist. „In Anbetracht der großen Herausforderungen können wir auf ein sehr zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2022 zurückblicken. Wir freuen uns, dass unsere Aktionäre die Entwicklung der Alzchem genauso positiv bewerten und mit ihrer Stimme ihre große Zustimmung hierzu zum Ausdruck gebracht haben. Es ist uns auch wichtig, unsere Aktionäre mit einer angemessenen Dividende an unserem Erfolg partizipieren zu lassen. Gleichzeitig unterstreichen wir damit unseren Anspruch, ein Wachstumswert mit Dividende zu sein“, erklärt Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG. „Von ähnlich großer Bedeutung ist für uns die Unterstützung unserer Aktionäre für den neuen Klimafahrplan. Wir sehen uns durch das eindeutige Votum darin bestärkt, den eingeschlagenen Kurs entschlossen fortzusetzen. Unser Ziel ist, unsere CO 2 -Emissionen im Scope 1 bis 2030 um mehr als 75 % zu reduzieren und die vollständige Klimaneutralität in diesem Bereich bis 2033 zu erreichen.“ Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stehen auf der Internetseite unter www.alzchem.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung. Über Alzchem Alzchem ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Dabei profitiert Alzchem in besonderer Weise von den drei sehr unterschiedlichen globalen Entwicklungen Klimawandel, Bevölkerungswachstum und höhere Lebenserwartung. Zum Erreichen der daraus resultierenden gesellschaftlichen Ziele können Alzchem-Produkte mit einer Vielzahl verschiedener Anwendungen attraktive Lösungen bieten. Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie. Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für PCR-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Angebote sind eine Antwort unseres Unternehmens auf weltweite Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von rund 542,2 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 61,4 Mio. Euro.

