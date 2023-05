EQS-News: Porsche und Mobileye geben Kooperation bekannt

EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Kooperation

Porsche und Mobileye geben Kooperation bekannt



11.05.2023 / 11:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stuttgart/Jerusalem. Der Sportwagenhersteller Porsche und das Technologieunternehmen Mobileye haben eine strategische Kooperation für die Serienproduktion von Premium-Fahrassistenzsystemlösungen geschlossen. Porsche plant, in künftigen Modellen automatisierte Assistenz- sowie Navigate-on-Pilot-Funktionen anzubieten, die auf der Mobileye SuperVisionTM Technologieplattform basieren.



„Mobileye gehört zu den weltweit führenden Anbietern von automatisierten Fahrfunktionen. Damit treiben wir unsere Strategie des modernen sportlichen Luxus weiter voran“, sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender von Porsche. „Wir verbinden ein hervorragendes Produkt mit einem sehr persönlichen Erlebnis. Die Wünsche und der Lebensstil unserer Kunden sind uns wichtig. Wir wollen ihre Erwartungen immer wieder übertreffen – das tun wir mit erstklassigen Partnern wie Mobileye.“



Porsche übernimmt eine entscheidende Rolle bei der Gesamtintegration von Mobileye SuperVisionTM in seine künftigen Modelle. Für ein markentypisches Fahrerlebnis werden die Systeme durch Porsche Ingenieure entsprechend integriert und abgestimmt. Auch das Monitoring-System, das die Aufmerksamkeit des Fahrers überprüft, wird von Fachleuten des Unternehmens angepasst. Gleiches gilt für die Einbindung in die intuitive Benutzeroberfläche des Porsche Communication Management (PCM).



„Wir freuen uns sehr, mit Porsche zusammenzuarbeiten, um Kunden weltweit die nächste Generation an Fahrtechnologie zur Verfügung zu stellen“, sagte Prof. Amnon Shashua, Präsident und CEO von Mobileye. „Wie Porsche verfolgen wir das Ziel, das Fahrerlebnis durch technologische Innovationen auf Weltklasse-Niveau zu verbessern. Wir haben das SuperVisionTM System entwickelt, um die Sicherheit durch das synergetische Zusammenspiel von Fahrer und Fahrzeug zu erhöhen.“



„In den allermeisten Situationen wird man einen Porsche auch in Zukunft selbst fahren wollen – und natürlich jederzeit können. Doch es gibt Aspekte des teilautomatisierten Fahrens, die für uns interessant sind: So können intelligente Systeme wie die Mobileye SuperVisionTM Technologie den Fahrer bei Alltagsaufgaben entlasten, damit er beispielsweise im Stau die Hände nicht mehr ständig am Lenkrad haben muss“, sagt Michael Steiner, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei Porsche und Leiter Entwicklung im Volkswagen Konzern. Im Bereich automatisierter Fahrfunktionen kooperiert der Volkswagen Konzern bereits mit Bosch und Qualcomm sowie in China mit Horizon Robotics.



Über das SuperVisionTM System von Mobileye

Mobileye SuperVisionTM ist eines der fortschrittlichsten Fahrassistenzsysteme weltweit. Sofern es die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Verkehrssituation zulassen, ermöglicht das System es dem Fahrer, auf verschiedenen Straßentypen die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Dabei muss er jederzeit aufmerksam bleiben und das Verkehrsumfeld auch weiterhin visuell überwachen. Mit Mobileye SuperVisionTM können Autos vorgegebenen Routen folgen, selbsttätig ein- und ausscheren sowie langsamere Fahrzeuge auf mehrspurigen Straßen automatisch überholen. Mit elf Kameras und unterstützender Radarerkennung überwacht das System die Umgebung rundum. Weitere Komponenten sind hochauflösende Karten („Road Experience Management“) und das sogenannte Mobileye EyeQ®6 High Systems-on-a-Chip (SoC). Diese hocheffiziente Kombination aus Software und Hardware führt mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Berechnungen für Assistenzfunktionen durch.



Mobileye ist ein bewährter Partner: Der Volkswagen Konzern arbeitet bei fortschrittlichen Fahrassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems; ADAS) bereits seit Jahren mit Mobileye zusammen. Die Mobileye SuperVisionTM Technologie kann als Plattform-Lösung auch von anderen Konzernmarken genutzt werden.



11.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com