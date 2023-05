EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Elmos Semiconductor SE

Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



11.05.2023 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Frau Elisabeth Weyer, Deutschland, nimmt Bezug auf ihre Stimmrechtsmitteilung vom 11. Mai 2023 und teilt im eigenen Namen Folgendes mit: Das Überschreiten der Stimmrechtsschwelle ist zurückzuführen auf den Abschluss eines Poolvertrages. 1. Mit dem Stimmrechtserwerb verfolgte Ziele (§ 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG) 1.1 Die Investition dient der Unterstützung der langfristigen Wertentwicklung der Elmos Semiconductor SE sowie der Umsetzung strategischer Ziele über mehrere Generationen der Familie Weyer, insbesondere der Sicherstellung der langfristigen Stabilität der Gesellschaft, und nicht der Erzielung von Handelsgewinnen. 1.2 Ich beabsichtige vorbehaltlich der Marktgegebenheiten, meinen Stimmrechtsanteil innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht wesentlich zu verändern. Wegen des abgestimmten Stimmrechtsverhaltens aufgrund des Poolvertrages zwischen der Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH, Frau Elisabeth Weyer, Herrn Dr. Klaus Weyer, Frau Carolin Laing, Herrn Tobias Weyer, Dr. Anton Mindl, der Alegra Verwaltungs-GmbH, Herrn Dr. Arne Schneider und der Elmos Stiftung in Bezug auf (bestimmte) von ihnen an der Elmos Semiconductor SE gehaltene Aktien können mir jedoch weitere Stimmrechte, die diese Personen zukünftig erwerben oder auf sonstige Weise erlangen, zuzurechnen sein. 1.3 Ich strebe nicht an, über das Ausüben meiner Stimmrechte in der Hauptversammlung hinaus auf die Besetzung des Leitungsorgans und des Aufsichtsorgans der Elmos Semiconductor SE Einfluss zu nehmen. 1.4 Ich strebe keine Änderung der Kapitalstruktur der Elmos Semiconductor SE an, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik. 2. Herkunft der verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG) Es wurden weder Eigen- noch Fremdmittel aufgewendet. Es wurden keine Stimmrechte erworben.

11.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com