GNW-Adhoc: Neue Hochleistungs-Multispektral-Zeilenkamera mit 5GigE von Teledyne erweitert die Bildverarbeitungsmöglichkeiten

^Waterloo, KANADA, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA freut sich

bekannt zu geben, dass seine Linea(TM)2 4k Multispectral 5GigE (https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/cameras/linea2/) Zeilenkamera jetzt in Produktion ist. Diese neue Kamera hebt Bildverarbeitungssysteme mit ihrer Leistung und ihrem Wert auf die nächste Ebene und bietet eine 5GigE- Schnittstelle mit der fünffachen Bandbreite der Linea GigE-Kamera. Die Linea2 4k Multispectral 5GigE erfasst gleichzeitig hochauflösende RGB- und Nahinfrarot-Multispektralbilder, um unsichtbare Merkmale erkennbar zu machen, die beim Einsatz von Beleuchtung nur im sichtbaren Bereich nicht auffindbar sind. Damit eignet sie sich ideal für die Identifizierung von schwer erkennbaren Defekten, Verunreinigungen und Sicherheitsmerkmalen in Anwendungen wie der automatisierten optischen Inspektion, der Druckinspektion, optischen Sortiersystemen, der Materialsortierung und -inspektion, der Bahninspektion und vielen anderen Machine-Vision-Anwendungen. Diese Kamera mit kleinem Formfaktor verfügt über einen leistungsstarken quadlinearen CMOS-Sensor von Teledyne mit einer Auflösung von 4.096 x 4 Pixeln und einer Pixelgröße von 7 x 7 ?m. Der Sensor ist mit vier Zeilen für Rot-, Grün-, Blau- und NIR-Kanäle ausgestattet, die über spektral unabhängige Farb- und NIR-Ausgänge für ein minimales Übersprechen verfügen. Im Gegensatz zu prismenbasierten Kameras benötigen die Linea2-Kameras keine teuren optischen Linsen, was zu einer erheblichen Senkung der Gesamtkosten eines Bildverarbeitungssystems beiträgt. Bitte besuchen Sie die Produktseite (https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/cameras/linea2/) für weitere Informationen. Für vertriebliche Anfragen besuchen Sie bitte unsere Kontaktseite (https://www.teledynedalsa.com/en/contact/contact-sales/) und für Bilder in voller Auflösung unser Online-Medienkit (https://www.teledynedalsa.com/en/news/media-kit/). Teledyne DALSA ist Teil der Teledyne Vision Solutions groupe und führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Einsatz von digitalen Bildverarbeitungskomponenten für die industrielle Bildverarbeitung. Bildsensoren, Kameras, Smart-Kameras, Framegrabber, Software und Bildverarbeitungslösungen von Teledyne DALSA bilden das Herzstück von Tausenden von Inspektionssystemen in der ganzen Welt und in verschiedenen Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.teledynedalsa.com/imaging. Alle Marken sind von ihren jeweiligen Unternehmen registriert. Teledyne DALSA behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Pressekontakt: Jessica Broom Jessica.Broom@teledyne.com Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2b41139-46cf-4f61-ac8e- f2cc4058af27/de °