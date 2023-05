GNW-Adhoc: RoodMicrotec und SGA gehen eine Kooperation für ASIC-Tests ein

^Deventer, 11. Mai 2023 - RoodMicrotec N.V., ein führendes unabhängiges

Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen, und Svenska Grindmatriser AB (SGA), ein etablierter Fabless IDM für die Entwicklung und Lieferung von kundenspezifischen Mixed-Signal-ASICs, geben heute bekannt, dass die Unternehmen eine Kooperation für die Durchführung von Großserientests der ASIC-Produkte von SGA eingegangen sind. Durch die Zusammenarbeit mit dem europäischen Partner RoodMicrotec kann SGA der schnell wachsenden Marktnachfrage gerecht werden. Als Zulieferer wird die RoodMicrotec dem Unternehmen SGA überdies dabei helfen seine Lieferkette zu stärken, indem sie flexible Testkapazitäten sowie weitere Dienstleistungen für die Qualitätsbewertung bereitstellt. "Diese Zusammenarbeit bietet uns die Möglichkeit schneller zu wachsen. Darüber hinaus profitieren beide Unternehmen vom Wissen des jeweils anderen, was von unschätzbarem Wert ist! Deshalb gehe ich davon aus, dass diese Zusammenarbeit auf eine strategische Ebene wachsen wird.", sagt Henrik Sjöberg, CEO von SGA. Für RoodMicrotec als führender europäischer Dienstleister der Halbleiterindustrie passt diese Partnerschaft gut in das allgemeine Leistungsspektrum. "Diese Zusammenarbeit zeigt, dass wir ein zuverlässiger Partner für Test- und Qualitätsdienstleistungen in Europa sind. Es ist immer schön zu sehen, dass so starke Unternehmen wie SGA auf unsere Expertise und Testmöglichkeiten vertrauen. Darüber hinaus ermöglicht uns dieses Projekt, unsere Position als Dienstleister für die schwedische Halbleiterindustrie zu stärken.", sagt Martin Sallenhag, CEO von RoodMicrotec. Über SGA SGA ist ein Fabless IDM für analoge und Mixed-Signal-ASICs. Das Unternehmen arbeitet während des gesamten Produktlebenszyklus eng mit seinen Kunden zusammen - von der Entwicklung bis zur Großserienproduktion. Das fundierte technische Fachwissen und der kontinuierliche Fokus auf Qualität haben zu langjährigen Partnerschaften in einer Vielzahl von Branchen geführt. Das 1986 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Linköping, Schweden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sga.se (http://www.sga.se). Ergänzende Informationen Henrik Sjöberg - CEO, Andreas Marinus - Vertrieb Telefon: +46 13 36 46 60, E-Mail: info@sga.se Über RoodMicrotec RoodMicrotec ist ein führendes unabhängiges Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen mit über 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie und daher ein hochgeschätzter Partner für viele Firmen weltweit. RoodMicrotec bietet individuelle schlüsselfertige Lösungen für die Anforderungen jedes einzelnen Kunden. Diese schlüsselfertigen Dienstleistungen umfassen Projektmanagement, Wafertest, Assembly, Endtest, Qualifikation, Fehleranalyse und Logistik. Alle von RoodMicrotec angebotenen Dienstleistungen entsprechen den hohen Qualitätsstandards der Branchen Automotive, Industrie und Gesundheitswesen sowie des Bereichs Hochzuverlässigkeit der Luft- und Raumfahrtindustrie. RoodMicrotec hat seinen Hauptsitz in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com. Ergänzende Informationen Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO Telefon: +31 570 745623, E-Mail: investor-relations@roodmicrotec.com (mailto:investor-relations@roodmicrotec.com) Diese Pressemitteilung ist in Englisch und Deutsch verfügbar. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit. °