MDAX - Die nächste Bewegung wird heftig

MDAX - WKN: 846741 - ISIN: DE0008467416 - Kurs: 27.473,30 Pkt (XETRA)

Nachdem der MDAX von seinem Allzeithoch bei 36.428 Punkten rund 40 % eingebrochen war, hatten die Bären im Oktober letzten Jahres ein Einsehen und überließen den Käufern für einige Wochen das Feld. Am Kursziel bei 29.618 Punkten ebbte der Anstieg allerdings ab und wurde von einer weiteren Verkaufswelle abgelöst. Diese hatte den Index schon unter das Zwischenhoch bei 26.417 Punkten gedrückt, ehe die bislang intakte Erholung eingeleitet wurde, die jetzt auf dem Prüfstand steht:

Es ist fast zu bullisch um wahr zu sein

Ende März gelang es den Käufern an der Abwärtzielzone um 25.800 Punkten eine Gegenbewegung einzuleiten, die wieder bis an die Unterseite der kurzfristigen Topbildungsphase vom Februar reichte. Hier prallte der MDAX nach unten ab und bildet seither unter der Hürde ein an sich bullisches Konsolidierungsdreieck aus.

Diese Trendfortsetzungsformation wäre jetzt mit einem Anstieg über 27.687 Punkte nach oben verlassen und damit ein weiterer Angriff auf die kurzfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 28.172 Punkten die Folge. Darüber wäre ein Kaufsignal mit einem primären Ziel bei 29.618 bis 29.815 Punkten gebildet. Später hätte der Index Platz bis 31.038 Punkte.

Verkaufssignallevel ebenfalls in Reichweite

Sollte es sich allerdings bei der Erholung seit März und der jetzigen Konsolidierung nur um eine korrektive Unterbrechung der Abwärtstrendphase seit Anfang Februar handeln, dürften die Bullen in Kürze kalt erwischt werden: Schon unter 27.000 Punkten könnte eine Verkaufswelle einsetzen, die schnell unter 26.431 Punkte und somit wieder an das Tief bei 25.772 Punkten reicht. Bliebe dort eine Erholung aus, könnte der MDAX direkt bis 24.657 und 24.000 Punkte wegbrechen.

Diese kurzfristige Pattsituation dürfte in wenigen Stunden bis Tagen aufgelöst werden und eine starke Kursreaktion hervorrufen.

MDAX Chartanalyse (Tageschart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)