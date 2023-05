Original-Research: Mountain Alliance AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG Unternehmen: Mountain Alliance AG ISIN: DE000A12UK08 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.05.2023 Kursziel: 6,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter; Tim Kruse, CFA NAV-Rückgang insbesondere von Kursverlusten börsennotierter Beteiligungen geprägt Das Beteiligungsunternehmen Mountain Alliance hat am 10. Mai den Finanzbericht für das zurückliegende Geschäftsjahr veröffentlicht und einen Ausblick auf 2023 gegeben. Konzernumsatz nimmt deutlich zu: Ende 2022 standen Erlöse i.H.v. 11,4 Mio. Euro zu Buche, was einer Steigerung von rund 13% yoy entspricht. Im Wesentlichen dürfte die positive Entwicklung von Shirtinator zum Top Line-Wachstum beigetragen haben. Anhaltspunkte hierfür liefert die Segmentberichterstattung, in der unter Digital Media & Retail die Gesellschaften Promipool sowie Shirtinator (2022: 10,1 Mio. Euro; +16,7% yoy) zusammenfasst werden und wovon u.E. der wesentliche Anteil auf Shirtinator zurückzuführen ist (MONe: 8,5 Mio. Euro). 2022 wurde mit negativem Konzernergebnis abgeschlossen - börsennotierte Gesellschaften konterkarierten verbesserte EBIT-Entwicklung: Während EBITDA und EBIT des Vollkonsolidierungskreises ggü. 2021 um 0,4 Mio. Euro bzw. 0,6 Mio. Euro verbessert werden konnten, kompensierte dies dennoch nicht die gegenläufige Entwicklung der börsengelisteten Beteiligungen Bio-Gate AG, der Exasol AG (Schlusskurse per 31.12.2022: 2,82 Euro bzw. 2,81 Euro) sowie der delisteten Asknet Solutions. Da die bilanzierte Verbindlichkeit aus dem Erwerb der Mountain Technology mit der Kursentwicklung von Exasol korreliert, wurde als Reaktion auf den Kursrückgang in 2021 ein Ertrag von knapp 6,4 Mio. Euro verbucht, der das Beteiligungsergebnis massiv beeinflusste (2022: lediglich 0,5 Mio. Euro). Folglich lag dieses in 2022 mit -1,7 Mio. Euro signifikant unter Vorjahr (6,0 Mio. Euro). In Summe ergab sich ein Ergebnis je Aktie von -0,38 Euro (2021: 0,55 Euro). Ausblick für 2023 sieht Erlöswachstum sowie Verbesserung des NAV vor: Trotz des nach wie vor herausfordernden Marktumfelds zeigte sich das Management zuversichtlich, im lfd. GJ sowohl die Umsätze als auch den NAV in der Bandbreite von 5-10% yoy zu steigern. AI-basierte Substitutionsgefahr sorgen für enormen Kursrutsch bei Sprachlern-Anbietern - Lingoda's Ansatz bewährt sich: Vergangene Woche berichtete die WELT über den Kurseinbruch um knapp 50% bei Bildungsanbietern wie Chegg und Udemy. Analysten sähen, dass durch den Einsatz von ChatGPT eine gesamte Branche zur Disposition stünde. U.E. dürfte sich dies jedoch ausschließlich auf die textbasierten Ansätze der Sprachlern-Anbieter beziehen. Deshalb erachten wir die Meldung vielmehr als Werttreiber für Lingoda, da mit virtuellen Präsenz-Lernformaten ein von den Kunden geschätztes persönliches Lernumfeld geschaffen wird und dies den Fokus der Online-Sprachschule darstellt (Darstellung des Geschäftsmodells im Comment vom 27. Februar). Fazit: Mountain Alliance befindet sich derzeit nach wie vor in Gesprächen zum Erwerb ganzer Beteiligungsportfolios. Die in 2022 erfolgreich realisierten Exits dürften damit die Grundlage zum Aufbau neuer Positionen bilden. Flankierend dürfte MA die Verteilungsstruktur der transferierten Exit-Volumina (in 2022: 62% durch Verkäufe an Beteiligungsgesellschaften vs. 36% in 2021) zu Gute kommen. Entsprechend rechnen wir im Laufe des Jahres hierzu mit positivem Newsflow und halten an unserer Kaufempfehlung fest. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26993.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °