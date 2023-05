ROUNDUP: Bechtle kann weiter zulegen und bestätigt Ausblick - Aktie verliert

NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im ersten Quartal trotz des mauen Wirtschaftsumfelds seine Geschäfte weiter ausbauen können. Der Umsatz stieg um knapp 12 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Neckarsulm mitteilte. Ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen hätte das Wachstum bei 8,5 Prozent gelegen. Bei der Profitabilität gab es hingegen einen leichten Rückgang. Die Bechtle-Aktie gab nach.

Das Papier lag am Vormittag 3,6 Prozent im Minus bei 41,04 Euro. In den vergangenen Monaten war der Anteilsschein gut gelaufen, in diesem Jahr hat der Kurs immer noch fast ein Viertel zugelegt. Von den Höhen aus dem Herbst 2021 bei fast 70 Euro ist die Aktie aber noch weit entfernt. Technologietitel hatten insbesondere 2022 ein schwaches Jahr.

Das starke Wachstum von Bechtle laste auf der Marge, schrieb Baader-Bank-Analyst Knut Woller. Das komme für ihn zwar nicht überraschend, könnte am Markt aber schlecht aufgenommen werden. Sollte der starke Umsatzschwung auch in den kommenden Quartalen anhalten, könne die Jahresprognose für die Vorsteuermarge auf Vorjahresniveau aber herausfordernd werden. Für Experte Yannik Siering von Stifel lagen die Resultate weitgehend im Rahmen der Erwartungen.

Der Gewinn vor Steuern legte um 7,6 Prozent auf fast 80 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge lag bei 5,2 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Das Nettoergebnis stieg um siebeneinhalb Prozent auf 57 Millionen Euro.

"Unsere Zahlen im ersten Quartal liegen auf Linie mit unseren Zielen für das Geschäftsjahr, was das Umsatzwachstum anbelangt sogar darüber", sagte Bechtle-Chef Thomas Olemotz. Er bestätigte den Jahresausblick. Die Lieferkettenprobleme hätten sich abgesehen von einzelnen Produktgruppen entspannt, hieß es weiter. Der Konzern warnte aber vor einer weiter sehr angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation./men/mne/stk