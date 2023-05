Bau von Northvolt-Batteriefabrik in Dithmarschen rückt näher

KIEL (dpa-AFX) - Mit Unterstützung der Bundesregierung und des Landes Schleswig-Holstein treibt der schwedische Konzern Northvolt den Bau einer großen Batteriezellenfabrik für Elektroautos in Heide (Kreis Dithmarschen) voran. Die Förderung stehe noch unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission, teilten das Bundeswirtschaftsministerium, die Landesregierung und Northvolt am Freitag mit. "Im Fall von Northvolt wird die Förderung eine milliardenschwere private Investition freisetzen, die 3000 direkte Arbeitsplätze in Heide und Tausende weitere in der umliegenden Industrie und im Dienstleistungssektor schaffen wird."

Das jährliche Produktionsvolumen nach dem Hochlauf der Fabrik werde 60 Gigawattstunden betragen und rund eine Million Elektrofahrzeuge mit hochwertigen Batteriezellen aus deutscher Produktion versorgen. "Wir sind dankbar für alle Bemühungen, die bisher von der Bundesregierung, der schleswig-holsteinischen Landesregierung, der EU-Kommission und lokal in Dithmarschen unternommen wurden", sagte Northvolt-Chef Peter Carlsson. "Mit diesem Engagement der Bundesregierung im Rücken hat Northvolt beschlossen, die nächsten Schritte für den Ausbau in Heide zu gehen."/wsz/DP/stk