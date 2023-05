EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG: Verkauf des neues Frankiersystems PostBase Vision A120 in Deutschland gestartet

EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Francotyp-Postalia Holding AG: Verkauf des neues Frankiersystems PostBase Vision A120 in Deutschland gestartet



12.05.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Francotyp-Postalia startet Verkauf des neues Frankiersystems PostBase Vision A120 in Deutschland Berlin, 12. Mai 2023 – Der börsennotierte Konzern Francotyp-Postalia hat in Deutschland das neue Frankiersystem PostBase Vision A120 auf dem Markt eingeführt. Mit der innovativen Neuentwicklung – made in Germany – zielt FP auf Kunden mit mittlerem bis höherem Postaufkommen ab. Das Unternehmen investiert weiter in den Frankiermaschinenbereich und präsentiert damit erneut Innovationen für die Branche. Nach dem Launch im April 2023 in Deutschland wird die Einführung in weiteren Ländern folgen. Die Produktion aller FP-Maschinen erfolgt im brandenburgischen Wittenberge. Die neue Maschine punktet mit einer hohen Geschwindigkeit: Das System frankiert bis zu 120 Briefe pro Minute mit einer automatischen Zuführung. Mit der neuen Maschine rundet FP sein Angebot im oberen Leistungsbereich für größere Kunden ab. Dank One-Button-Technologie und intuitiver Menüführung ist die PostBase Vision A120 sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Die innovative Technik des neuen PostBase Systems bietet einen FRANKIT-Abdruck mit Frankier-ID. Damit können Kunden weitere Portorabatte von der Deutschen Post AG, beispielsweise den neuen Laufzeitrabatt, erhalten. Zudem besteht die Möglichkeit, zwei Werbeklischees bzw. individuelle Werbetexte nebeneinander zu drucken. Damit können wichtige Botschaften des Sendungsinhalts schon auf dem Umschlag transportiert werden. Im Vergleich zu anderen Modellen ist für die PostBase Vision A120 ein neuer Kartuschentyp für günstige Abdruckkosten erhältlich. Ein weiterer Vorteil ist die bessere Konnektivität an das Internet. Im Zusammenwirken mit dem MyFP Kundenportal können die Kunden ihre Bestellungen, Rechnungen, Verträge, Maschinenzustand und Stand der Tinte jederzeit einsehen. Mit dieser Cloud-basierten Plattform ist über das AddOn Vision360 zudem eine einfache Analyse und Berichtserstellung der Portokosten möglich. Nach der Übernahme der Azolver-Gesellschaften ist die PostBase Vision A120 ein weiterer Beleg für Investitionen in den Geschäftsbereich Mailing, Shipping & Office Solutions. Vor einem Jahr, im März 2022, hat der FP-Konzern die Azolver-Gruppe erworben, die sich auf Hardware für die Postverarbeitung und Software für Asset Tracking und Parcel Shipping spezialisiert. Dank dieser Übernahme baute FP seine Position in Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, der Schweiz und Italien aus. PostBase ist eine Erfolgsgeschichte Im Jahr 2012 launchte FP die allererste PostBase-Maschine mit einem damals völlig neuartigen Bedienkonzept. Es gibt nur einen Einschaltknopf, die weitere Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über den Touchscreen. Mittlerweile ist das mehrfach ausgezeichnete System der meistverkaufte Maschinentyp in der FP-Historie. Die innovative Frankiermaschine wird derzeit in über 25 Ländern vertrieben. Den Grundstein seines Bestehens legte das Unternehmen im Jahr 1923. Francotyp-Postalia feiert somit 2023 das 100-jährige Firmenjubiläum. Heute ist FP im Bereich Postbearbeitung Marktführer in Deutschland, Österreich, Skandinavien und Italien. Neben der Leistungsfähigkeit der Maschinen schätzen die Kunden den ausgezeichneten Service. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Tel.: +49 (0)30 220 660 410 E-Mail: presse@francotyp.com Über Francotyp-Postalia: Die börsennotierte Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen FP-Gruppe (FP). FP ist ein Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. FP hat die folgenden Geschäftsbereiche: Digital Business Solutions, Mailing, Shipping & Office Solutions sowie Mail Services. Im Geschäftsbereich Digital Business Solutions verbessert FP die Geschäftsprozesse seiner Kunden mit Lösungen für Dokumenten-Workflow-Management, Business Process Management & Automation sowie Versandmanagement & Logistik. Im Geschäftsbereich Mailing, Shipping & Office Solutions ist FP der weltweit drittgrößte Anbieter von Mailingsystemen und Marktführer in Deutschland, Österreich, Skandinavien und Italien. FP ist in 15 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und in vielen weiteren Ländern mit einem eigenen Händlernetz vertreten. Im Geschäftsbereich Mail Services bietet FP die Konsolidierung von Geschäftspost an und gehört zu den führenden Anbietern in Deutschland. Im Jahr 2022 erwirtschaftete FP einen Umsatz von mehr als 250 Mio. Euro.



Kontakt:

Francotyp-Postalia Holding AG

Investor Relations

Telefon: +49 (0)30 220 660 410

Telefax: +49 (0)30 220 660 425

E-Mail: ir@francotyp.com Kontakt:Francotyp-Postalia Holding AGInvestor RelationsTelefon: +49 (0)30 220 660 410Telefax: +49 (0)30 220 660 425E-Mail: ir@francotyp.com

12.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com