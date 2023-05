Original-Research: Cenit AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Cenit AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Cenit AG Unternehmen: Cenit AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 19,75 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Q1 2023: Entwicklung im Rahmen der Erwartungen; Prognosen und Kursziel bestätigt Wie erwartet, hat die CENIT AG im ersten Quartal 2023 mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 22,7 % auf 43,42 Mio. EUR (VJ: 35,40 Mio. EUR) einen sichtbaren Umsatzsprung erreicht. Anorganische Effekte haben besonders zu dieser Entwicklung beigetragen. Die zum 31.05.2022 erworbene ISR Information Products war dabei nicht in den Zahlen des ersten Quartals des Vorjahres enthalten. Wir gehen im Zusammenhang mit dem ISR-Erwerb von einem anorganischen Effekt in Höhe von ca. 6,0 Mio. EUR aus. Darüber hinaus hat die CENIT AG per 30.01.2023 die mip Management Information Partner GmbH (kurz: mip) erworben, die unseren Schätzungen nach im ersten Quartal 2023 einen Umsatzbeitrag von etwas ca. 0,7 Mio. EUR beigesteuert haben dürfte. In Summe liegt der M&A-bedingte Anstieg der Umsatzerlöse unseren Schätzungen zur Folge bei ca. 6,7 Mio. EUR, so dass die CENIT AG, bereinigt um diesen Effekt, ein Umsatzwachstum in Höhe von ca. 3,7 % auf rund 36,7 Mio. EUR erwirtschaftet haben dürfte. Parallel zum starken Umsatzanstieg legte das EBIT auf 0,01 Mio. EUR (VJ: -0,39 Mio. EUR) zu. Unterm Strich weist die CENIT AG, mit einem Nachsteuerergebnis in Höhe von -0,07 Mio. EUR (VJ: -0,60 Mio. EUR), einen leicht negativen Wert auf. In den Folgequartalen dürfte, wie auch in den Vorjahren, die Break-Even-Schwelle wieder übertroffen werden. Positiv hervorzuheben ist, dass die CENIT AG, auch nach dem ISR-Erwerb (Kaufpreis: 27,88 Mio. EUR), über eine Nettoliquidität in Höhe von 2,41 Mio. EUR verfügt. Dabei stehen den Bankverbindlichkeiten in Höhe von 22,19 Mio. EUR liquide Mittel in Höhe von 24,60 Mio. EUR gegenüber. Damit verfügt die CENIT AG über eine gute Flexibilität im Hinblick auf die Umsetzung der weiteren geplanten anorganischen Wachstumsstrategie. Mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2023, die im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind, hat das CENIT-Management die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2023 bestätigt. In der aktualisierten Guidance wird nun ein Konzern-Umsatz in einer Bandbreite von 175,00 bis 180,00 Mio. EUR und ein EBIT von etwa 9,0 bis 9,5 Mio. EUR erwartet. Im Geschäftsbericht 2023 wurden Umsatzerlöse in Höhe von rund 180 Mio. EUR bei einem EBIT von mehr als 9,5 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Gemäß Aussage des CENIT-Managements ist die neu formulierte Guidance nicht als Prognoseanpassung zu betrachten, wobei weiterhin die jeweils oberen Werte der Guidance-Bandbreite anvisiert sind. Auch auf Gesamtjahresbasis 2023 dürfte das erwartete Umsatzwachstum in Höhe von 8 % bis 11 % insbesondere auf anorganische Effekte zurückzuführen sein. Der erstmals ganzjährige Einbezug der ISR-Umsätze sollte unseren Erwartungen zur Folge einen zusätzlichen Umsatzbeitrag in Höhe von rund 10 Mio. EUR nach sich ziehen. Darüber hinaus sollte der zusätzliche Umsatzbeitrag der erworbenen mip bei rund 3,0 Mio. EUR liegen, so dass sich der anorganische Effekt auf insgesamt 13,0 Mio. EUR aufsummiert. Unserer Ansicht nach dürfte parallel hierzu ein organisches Umsatzwachstum in Höhe von 3,6 % erwirtschaftet werden, so dass wir für 2023 unverändert insgesamt mit Umsatzerlösen in Höhe von 181,61 Mio. EUR rechnen. Mit Blick auf den Auftragsbestand, welcher zum 31.03.2023 mit 67,03 Mio. EUR (VJ: 54,37 Mio. EUR) um 23,3 % über den Vorjahreswert lag, ist diese Annahme realistisch. Auf Basis der unveränderten Guidance bestätigen wir auch unsere EBIT-Prognose, wonach wir für 2023 mit einem EBIT in Höhe von 9,80 Mio. EUR kalkulieren. Die Prognosen für die kommenden beiden Geschäftsjahre 2024 und 2025 behalten wir ebenfalls unverändert bei. Nach wie vor orientieren wir uns hier an der Agenda "CENIT 2025", wonach bis 2025 ein Umsatzniveau von ca. 300 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 8 % bis 10 % erwartet wird. Unsere Prognosen berücksichtigen die zur Erreichung dieser Ziele explizit erwarteten Unternehmensakquisitionen nicht, was die Umsatzlücke unserer 2025er Schätzungen zu der Agenda "CENIT 2025" erklärt. Aufgrund des unveränderten Inputs liegen auch beim Ergebnis des DCF-Bewertungsmodells keine Veränderungen vor und wir bestätigen unser Kursziel in Höhe von 19,75 EUR. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26999.pdf Kontakt für Rückfragen ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11);

