ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Bayer auf 66 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 70 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Niedrigere Glyphosatpreise und höhere Kosten in der Pharmasparte signalisierten eine Gewinnwarnung in der zweiten Jahreshälfte, zumindest nach seinen Zahlen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Aber wie die Kursreaktion auf die schwachen Quartalskennziffern vom Donnerstag zeige, wisse der Markt das wahrscheinlich schon./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2023 / 10:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------