Encavis - Auf dem Sprung?

Ende März hatte die Encavis-Aktie ein ganz besonderes Kerzenmuster ausgeprägt, welches wir an dieser Stelle bereits mehrfach diskutiert haben (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. April und 31. März). Zur Erinnerung: Damals bildete der Titel eine Candlestickumkehrformation in Form eines klassischen „Hammers“ aus, welche darüber hinaus die massive Haltezone aus der 200-Wochen-Linie und dem Basisaufwärtstrend seit 2018 (akt. bei 15,45/15,32 EUR) bestätigte. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit: Die gesamte Kursaktivität seither vollzieht sich in den damals gesetzten Grenzen. D. h. die letzten sechs Wochenkerzen verblieben also allesamt innerhalb der Ende März gesetzten Leitplanken (siehe Chart). Beide Phänomene interpretieren wir so, dass der Markt die angeführte Bastion tatsächlich als wichtige Kernunterstützung wahrnimmt. Für mehr als die beschriebene Stabilisierung ist ein Spurt über die horizontalen Hürden bei gut 16 EUR – verstärkt durch ein Fibonacci-Level (16.16 EUR) – notwendig. Damit würde die Encavis-Aktie auch die Abwärtsbewegung seit August 2022 zu den Akten legen und in die Erfolgsspur zurückkehren.

Encavis (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Encavis

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

