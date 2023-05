SARTORIUS - Der mittelfristige Aufwärtstrend steht auf dem Spiel

Sartorius AG - WKN: 716563 - ISIN: DE0007165631 - Kurs: 345,300 € (XETRA)

Im Anschluss an ein neues Rekordhoch bei 631,60 EUR geriet die Aktie von Sartorius in einen Abwärtsstrudel, der erst am zentralen mittelfristigen Supportbereich bei 300,60 - 305,23 EUR gestoppt werden konnte. Die im Sommer letzten Jahres gestartete Erholung wurde mehrfach scharf unterbrochen und ging im Februar dieses Jahres in eine weitere Verkaufswelle über.

Sollte der Bereich um 340,00 EUR unterschritten werden, hätte die Sartorius-Aktie schon die nächste wichtige Aufwärtstrendlinie gebrochen und müsste in diesem Fall schon an der langfristigen Aufwärtstrendlinie bei ca. 320,00 EUR einen massiven Erholungsschub starten, um nicht direkt unter 300,60 EUR einzubrechen. Sollte dieser mittelfristige Support ebenfalls unterschritten werden, könnte sich der übergeordnete Abwärtstrend schon bis 243,20 und 228,00 EUR ausdehnen.

Um dagegen den Teil des Abwärtstrends seit dem Zwischenhoch bei 471,70 EUR zu kontern, müsste der Kurs über den Widerstand bei 404,20 EUR steigen. Damit könnte sogar schon eine Erholung über die bisherigen Hochs der Seitwärtsphase führen und bis 489,50 EUR reichen.

Sartorius Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)