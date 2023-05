Siemens Energy: Aktie stark gelaufen

Siemens Energy hat den Konzernumsatz im zweiten Quartal um 21 Prozent auf 8,0 Mrd. Euro gesteigert, das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) lag bei 41 Mio. Euro, nach einem Vorjahresverlust von 49 Mio. Euro. Das Nachsteuerergebnis musste Siemens Energy allerdings einen Verlust von 189 Mio. Euro ausweisen, eine klare Verbesserung zum Vorjahreswert von minus 256 Mio. Euro. Insgesamt konnte der Konzern die Erwartungen der Analysten übertreffen, zeitgleich wurde die Umsatzprognose angehoben. Nun rechnet Siemens Energy mit einem Zuwachs von 10 bis 12 Prozent.

Markante Hürde erreicht

Die letzten Monate seit Beendigung eines mittelfristigen Abwärtstrends Mitte November letzten Jahres hat sich die Siemens Energy-Aktie erwartungsgemäß in den Widerstandsbereich von 21,58 Euro positiv entwickelt. Hier allerdings trifft die Aktie auf eine nicht unerhebliche Hürde, die es für einen Folgeanstieg gilt unbedingt auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden. Gelingt dieses Unterfangen, dürfte weiteres Aufwärtspotenzial an 23,99 und schließlich 25,59 Euro freigesetzt werden. Allerdings sollte man als Anleger auch immer eine Konsolidierung im Hinterkopf behalten, diese könnte auf 19,93 und darunter sogar 17,87 Euro abwärts reichen. Von daher wird die Reaktion der Investoren in den nächsten Tagen von bedeutender Entscheidung sein.