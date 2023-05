Dicke Dividenden jeden Monat: Diese 2 Aktien liefern genau das

In den aktuell eher unsicheren Zeiten achten viele Anleger wieder stärker auf die Dividende. Schließlich wird diese in der Regel unabhängig vom Kursverlauf ausgeschüttet. Bei den folgenden beiden US-REITs (Real Estate Investment Trusts) wird diese Dividende sogar jeden Monat ausgezahlt. Als Anleger können wir uns somit ein schönes monatliches Nebeneinkommen aufbauen.

Realty Income glänzt mit kontinuierlich steigenden Ausschüttungen

Mitte jedes Monats schüttet Realty Income (WKN: 899744) seine stetig steigende Dividende aus. Die aktuelle Dividendenrendite des Dividendenaristokraten liegt bei 4,9 % (Stand aller Angaben: 15.05.23). Diese Dividende wird mit der Vermietung von mehr als 14.000 Gewerbeimmobilien in Nordamerika und Europa verdient.

Die Immobilien werden von über 1.000 unterschiedlichen Mietern aus diversen Branchen gemietet. Zu den größten Mietern zählen kleine Supermärkte, Apotheken und Drogerien, Logistikunternehmen, Fitnessstudios, Kinos, Restaurants und Baumärkte. Insgesamt ist die Mieterbasis also breit diversifiziert. Der bedeutendste Mieter (Dollar General – eine Discount-Warenhauskette) macht 4,0 % der Mieteinnahmen aus. 99 % der Immobilien waren zuletzt vermietet.

Realty Income wuchs in den letzten Jahren auch durch Übernahmen stark und ist heute eines der größten Unternehmen in seinem Bereich. Insbesondere in Europa wird die Expansion vorangetrieben. Zudem stößt das Unternehmen aus San Diego auch vermehrt in neue Bereiche wie Kasinos oder Vertical Farming vor. Ich sehe noch kein Ende der Wachstumsgeschichte und finde die Nettoverschuldung in Höhe des 5,4-Fachen des wiederkehrenden EBITDA akzeptabel. Das Multiple bezogen auf die angepassten Funds from Operations (FFO) von 16 scheint mir nicht zu hoch.

8 % monatliche Dividende sind mit EPR Properties möglich

Auch EPR Properties (WKN: A1J78V) erfreut seine Aktionäre mit einer Dividende, die Mitte jedes Monats überwiesen wird. Die Dividendenrendite beträgt sogar 8,0 %. Dafür ist die Konsistenz der Dividendenzahlungen nicht so hoch wie bei Realty Income. Im Jahr 2020 hat EPR die Dividende aufgrund der Coronapandemie gestrichen. Die Dividendenzahlung liegt derzeit noch unter dem Niveau aus 2019.

Die aktuelle Dividende wird nach harten Einschnitten während der Coronapandemie jedoch wieder verdient. EPR Properties war so hart von der Pandemie betroffen, da der REIT 363 Unterhaltungsimmobilien in den USA und Kanada besitzt und vermietet. Zu dem Immobilienportfolio zählen Kinos, Freizeitparks, Ski-Resorts, Urlaubshotels und Kartbahnen.

Mit dieser speziellen Ausrichtung auf Erfahrungen profierte EPR langfristig davon, dass vielen Menschen Erlebnisse und Unternehmungen immer wichtiger werden. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Kurzfristig besteht dennoch ein Risiko aufgrund des schwächelnden Kinogeschäfts (41 % der Einnahmen werden mit der Vermietung von Kinogebäuden generiert). Dennoch sind immer noch 97 % der Immobilien vermietet.

Dieses Risiko scheint mir jedoch ausreichend eingepreist zu sein. Das Multiple auf die angepassten FFO beträgt 8. Auch die Nettoverschuldung empfinde ich mit dem 5-Fachen des wiederkehrenden EBITDA nicht zu hoch. Alles in allem scheint mir die Aktie von EPR Properties für Freunde hoher monatlicher Dividenden heute einen Blick wert zu sein.

