EQS-News: Sphene Capital erhöht Kursziel für sdm-Aktie: Neubewertung nach Übernahme

Sphene Capital erhöht Kursziel für sdm-Aktie: Neubewertung nach Übernahme Deutliche Anhebung der Umsatz- und Ertragsschätzungen ab dem laufenden Jahr München, 16. Mai 2023. Im Anschluss an die Übernahme der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH durch die sdm SE haben die Analysten von Sphene Capital das Kursziel für die sdm-Aktie von 6,70 Euro auf 8,40 Euro angehoben. Die Empfehlung lautet weiterhin Kaufen. Durch die Übernahme der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH steige die sdm-Gruppe mit mehr als 750 Mitarbeitern in die Gruppe der Top 20 der Sicherheitsdienstleister in Deutschland auf. Die regionale Präsenz der in München ansässigen sdm werde um die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Hessen erweitert. IWSM soll – wie schon die im Januar übernommene RSD Rottaler Sicherheitsdienst – eigenständig weiterentwickelt werden, die Ertragslage aber soll durch die Nutzung von Skaleneffekten und einem gemeinsamen Auftritt bei der Neukundengewinnung verbessert werden. Angesichts des Umsatzzuwachses und der von den Analysten ab 2024 erwarteten Synergieeffekten sei eine fundamentale Neubewertung der sdm-Aktie erforderlich. So haben die Analysten die Umsatz- und Gewinnschätzungen ab dem laufenden Jahr 2023 deutlich angehoben. Die vollständige Sphene-Studie steht unter www.more-ir.de/d/27009.pdf zum kostenlosen Download zur Verfügung. Kontakt Presse und Investor Relations

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // M: investor@s-d-m.de Kontakt allgemein

sdm SE // Traubinger Straße 1 // 81477 München // M: kontakt@s-d-m.de // T: +49 (0) 89 552 91 15 0 // www.sdm-se.de Über sdm

Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH, der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH und der RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit ihren Tochtergesellschaften gehört die sdm Gruppe zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in der Metropolregion München und Nordrhein-Westfalen. Dabei wird ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen abgedeckt: vom Werk-, Objekt- und Revierschutz über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz. Die mehr als 750 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Im Jahr 2023 strebt die sdm Gruppe einen Umsatz von rund 50 Mio. Euro an. Weitere Informationen: sdm-se.de, iwsm.de, rsd-sicherheitsdienst.de Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der sdm SE noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der sdm SE dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Bitte informieren Sie sich über derartige Beschränkungen und halten diese ein! Interessierte Anleger sind allein dafür verantwortlich, die potenziellen Chancen und Risiken einer Investition in Aktien der sdm SE zu analysieren, abzuwägen und zu bewerten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Fakten, sondern beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der sdm SE und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der sdm SE liegen. Die tatsächliche zukünftige Geschäftsentwicklung der sdm SE kann (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von den hier getätigten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

