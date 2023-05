EQS-News: Stärkung des fashionette-Vorstands: Neubestellung eines weiteren Vorstands

EQS-News: fashionette AG / Schlagwort(e): Personalie

16.05.2023 / 08:30 CET/CEST

Düsseldorf, 16. Mai 2023. Der Aufsichtsrat der fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1) („Gesellschaft“), eine führende E-Commerce Gruppe für Luxus-Produkte in Europa, hat in seiner Sitzung am 15. Mai 2023 nach Börsenschluss Laura Vogelsang mit Wirkung zum 15. Mai 2023 zum neuen Mitglied des Vorstands der fashionette AG bestellt. Die Bestellung ist zunächst bis zum 31. Dezember 2023 begrenzt. Laura Vogelsang wird als mehrjährige Mitarbeiterin in verschiedenen Führungspositionen der fashionette AG mit ihrer Expertise, insbesondere in den Bereichen Risk und Payment, sowie Human Resources, den Vorstandsvorsitzenden Dr. Dominik Benner unterstützen, das eingeleitete Maßnahmenpaket zur Steigerung der Profitabilität schnell und erfolgreich umzusetzen. Zudem werden mit der Bestellung die satzungsmäßigen Voraussetzungen der Gesellschaft erfüllt, in diesem Zeitraum auf Vorstandsebene vollumfänglich beschlussfähig zu sein.



Über die fashionette AG: Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kunden in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Luxus-Produkten ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com.



Kontakt: Investor Relations

+49 173 2749568

ir@fashionette.de

Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland

corporate.fashionette.com



Public Relations

presse@fashionette.de

Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland

corporate.fashionette.com

