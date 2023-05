VAT Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

VAT Group AG Generalversammlung 2023: Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats und die Erhöhung der Dividende um 14% auf CHF 6.25



16.05.2023 / 23:00 CET/CEST



Die Aktionärinnen und Aktionäre der VAT Group AG haben an der heutigen ordentlichen Generalversammlung (GV) allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt, einschliesslich der Ausschüttung einer um 14% höheren Dividende von CHF 6.25 pro Aktie. An der Versammlung in St. Gallen waren 339 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, die 64.63 Prozent des Aktienkapitals der Gesellschaft vertraten. Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten Dr. Martin Komischke erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrats. Darüber hinaus wurden Urs Leinhäuser, Karl Schlegel, Hermann Gerlinger, Libo Zhang, Daniel Lippuner und Maria Heriz als Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt. Petra Denk wurde als achtes Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Urs Leinhäuser, Hermann Gerlinger und Libo Zhang wurden in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss wiedergewählt (NCC). Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten auch die Revision der Statuten, mit der die Anforderungen des revidierten Aktienrechts umgesetzt und die aktuelle «Best Practice» im Bereich der «Corporate Governance» berücksichtigt werden. Darüber hinaus wurden einige sprachliche Änderungen vorgenommen, um die Artikel an die neue Rechtsterminologie anzupassen. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten eine Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 6.25 pro VAT-Namenaktie. Der letzte Handelstag, der zum Bezug einer Dividende berechtigt, ist Mittwoch, 17. Mai 2023. Die VAT-Aktien werden ab Freitag, 19. Mai 2023, ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung erfolgt am Dienstag, 23. Mai 2023. Der Vergütungsbericht 2022 wurde in einer Konsultativabstimmung von einer grossen Mehrheit der Aktionärinnen und Aktionäre gutgeheissen. Sie genehmigten in separaten verbindlichen Abstimmungen auch die kurzfristige variable Vergütung (STI) der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022, den maximalen Gesamtbetrag der festen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024, den maximalen Betrag des langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 und den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die neu acht Mitglieder des Verwaltungsrats für die nächste Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: VAT Group AG

VP Investor Relations & Nachhaltigkeit

Michel R. Gerber

Tel.: +41 81 553 70 13

investors@vat.ch Finanzkalender 2023/2024 Freitag, 19. Mai 2023 Ex-Tag Dividende Dienstag, 23. Mai 2023 Dividendenausschüttung Donnerstag, 27. Juli 2023 Halbjahresergebnis 2023 Donnerstag, 12. Oktober 2023 Trading-Update Q3 2023 Donnerstag, 7. März 2024 Q4 und Jahresergebnis 2023 ÜBER DIE VAT Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen – das ist unser Anspruch als weltweit führende Entwicklerin, Herstellerin und Lieferantin von High-End-Vakuumventilen. VAT-Vakuumventile sind geschäftskritische Komponenten für die Fertigung innovativer Produkte des täglichen Lebens wie tragbare Geräte, Flachbildschirme oder Solarpanels. Die VAT berichtet in zwei verschiedenen Segmenten: Ventile und Global Service. Unter letzterem bieten wir unseren Kunden Originalersatzteile, Wartung, technischen Support und Training für diverse Vakuumventilanwendungen. Mit über 3’000 Mitarbeitenden weltweit, Vertretungen in 29 Ländern, einem Nettoumsatz von CHF 1’145 Mio. (2022) und Produktionsstandorten in der Schweiz, Malaysia, Rumänien, und Taiwan gestalten wir unseren hochspezialisierten Markt nachhaltig mit. ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGE Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen (einschliesslich Aussagen, die die Worte «glauben», «planen», «antizipieren», «erwarten», «schätzen» und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärent bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten hängen mit Faktoren zusammen, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie z.B. zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der informationstechnologischen Systeme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden Investoren davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, lehnt die VAT jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, zu aktualisieren.

Ende der Medienmitteilungen