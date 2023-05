ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 188 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Analyst Andrew Wilson attestierte dem Industriekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion ein sehr starkes Quartal. Alle drei Konzernsegmente hätten bei den Aufträgen, dem Umsatz und den Margen positiv überrascht und einige Rekordwerte erreicht. Der Mittelwert der höheren Zielspanne für den Gewinn je Aktie 2023 impliziere, dass die Konsensschätzung für diese Kennziffer um sieben Prozent steigt./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 06:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 07:08 / BST

