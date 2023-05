Tagesausblick für 18.05.: DAX vor dem Feiertag stabil. ThyssenKrupp und Siemens stark.

DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 pendelten heute in einer engen Range um den Schlusskurs von gestern. Wie bereits mehrfach beschrieben, richten die Investoren ihren Fokus auf die Diskussionen um die Erhöung der Schuldenobergrenze in den USA. Rund zwei Wochen bleiben noch für eine mögliche Einigung. Die Inflationszahlen aus der Eurozone für April wurden derweil mit 7 Prozent bestätigt. Morgen ist Feiertag. Aus den USA kommen Arbeitsmarktdaten und der Philly Fed Index. Es könnte dennoch ein ruhiger Handelstag werden.

An den Anleihemärkten blieb es heute ebenfalls ruhig. Die Renditen der 2- und 10jährigen Staatspapiere schlossen im Bereich des Vortags. Morgen gibt es Reden von US-Notenbänkern. Möglicherweise geben sie Hinweise auf eine mögliche Zinspause in den USA. Bei den Edelmetallen hielt die Schwächephase derweil an. Der Goldpreis bestätigte heute den Ausbruch unter die Marke von 2.000 US-Dollar. Der Ölpreis schloss kaum verändert. Auffällig war der kräftige Kursanstieg beim Strompreis. Mit 140 Euro/MW notiert der Phelix Future (Strom-Future) allerdings weiterhin am unteren Ende der mittelfristigen Range.

Unternehmen im Fokus Die Commerzbank hat den operativen Gewinn im abgelaufenen Quartal durch ein starkes Zinsergebnis fast verdoppelt. Dennoch gab die DAX®-Aktie deutlich nach. Die Münchener Rück. verbuchte in den ersten drei Monaten des Jahres aufgrund des Erdbebens in der Türkei einen leichten Gewinnrückgang. Die Aktie des Rückversicherers legte dennoch leicht zu. SAP erhöhte im Rahmen einer Messe in den USA die Ziele für 2025 und plant ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu fünf Milliarden Euro. Die Aktie reagierte im frühen Handel mit einem Kursaufschlag. Dies gilt auch für das Siemens-Papier. Der Industriekonzern meldete für das zweite Geschäftsquartal starke Zahlen. Demnach stieg der Umsatz um 14 Prozent und der Gewinn um 47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Münchener erhöhten daraufhin die Prognose für das Gesamtjahr. Nach Angaben des europäischen Automobilverbands ACEA legte die Zahl der Neuzulassungen im April um 17,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu. BMW und Mercedes-Benz konnten von dieser Nachricht profitieren. Am 01. Juni 2023 übernimmt der bisherige Konzernchef der Norma Group das Zepter bei ThyssenKrupp und löst damit Martina Merz ab. Beim Industriekonzern ist bisher immer noch keine Lösung für die Stahlsparte gefunden und der geplante Börsengang der Wasserstofftochter Nucera läßt weiter auf sich warten. Morgen melden unter anderem Easyjet und Walmart(finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen. Wichtige Termine United States-Jobless

United States-Philly Fed New

Federal Reserve Board Governor Jefferson speaks on economy

Dallas Federal Reserve Bank President Logan speaks in San Antonio, Texas

United States-Existing Homes

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.950/15.970/16.000/16.020 Punkte Unterstützungsmarken: 15.680/15.780/15.800/15.835/15.870 Punkte Der DAX® tastete sich heute kurzzeitig an die Marke von 16.000 Punkte heran. Dann verließ die Bullen jedoch wieder der Mut. So sank das Aktienbarometer im Tagesverlauf zurück unter die Marke von 15.950 Punkte. Damit hat die massive Widerstandszone zwischen 15.950 und 16.020 Punkten weiterhin Bestand. Eine nachhaltige Erholung zeichnet sich frühestens oberhalb dieser Range ab. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 15.780 und 15.870 Punkten eine breite Unterstützungszone. Das Pendeln in einer engen Range hält das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 21.04.2023 –17.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 18.05.2016 – 17.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 188,47 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 274,88 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.05.2023; 17:00 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 31,26 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 9,89 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.05.2023; 17:00 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,02 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 12,46 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.05.2023; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

