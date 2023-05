FORTINET - Cybersecurity-Aktie vor Allzeithoch

Fortinet Inc. - WKN: A0YEFE - ISIN: US34959E1091 - Kurs: 68,430 $ (Nasdaq)

Diese Aktie des Spezialisten für Cybersecuritylösungen wurde bei Kursen um 49,00 USD im Rahmen des "3 für '23"-Chartanalyse-Feature im Dezember vorgestellt und konnte Anfang Februar über die Oberseite einer mittelfristigen Flaggenformation und den Widerstand bei 58,29 USD ausbrechen. Diesen übergeordneten Kaufsignalen folgte ein Anstieg bis 69,07 USD.

Nach einer kurzen Korrektur wird diese Marke aktuell wieder angelaufen. Sie ist die letzte Hürde vor dem bisherigen Allzeithoch, das im Dezember 2021 bei 74,35 USD erreicht worden war. Ein Ausbruch über 69,07 USD könnte damit das Rekordhoch als nächstes Ziel aktivieren. Mittelfristig könnte die Aktie jedoch aufgrund der aktuellen Dynamik auch diese Barriere überwinden und die Kursziele bei rund 80,00 und 88,70 USD erreichen.

Scheitern die Bullen zunächst an der nahen Hürde, wäre eine kurze Korrektur nicht ungewöhnlich. Sie würde den Fortbestand der Rally allerdings erst gefährden, falls die Aktie unter 63,00 USD abverkauft würde. In diesem Fall käme es zu einer mehrwöchigen Abwärtsbewegung in Richtung 57,62 USD.

Fortinet Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)