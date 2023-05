Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Rekord nahe - Fortschritte im US-Schuldenstreit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax nimmt am Freitag wegen positiver Vorgaben aus den Vereinigten Staaten das Rekordhoch in den Blick. Der X-Dax signalisierte für den Dax knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,3 Prozent auf 16 210 Zähler. Damit fehlen dem deutschen Leitindex nur noch gut 80 Punkte oder ein halbes Prozent zum Rekordhoch von gut 16 290 Punkten vom Herbst 2021. Händler begründeten die positive Stimmung am Freitagmorgen mit der Hoffnung auf ein Ende des Streits um die Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten.

Am Donnerstag war der Dax wegen der Hoffnungen auf eine Lösung im US-Schuldenstreit in einem dünnen Feiertagshandel um 1,33 Prozent auf 16 163 Punkte gestiegen. Der Dax schloss damit erstmals seit Anfang 2022 über der Marke von 16 000 Punkten. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Zinswende war der deutsche Leitindex im vergangenen Jahr zeitweise bis auf weniger als 12 000 Zähler Ende September abgestürzt, bevor eine rasante Erholung startete.

In den Vereinigten Staaten sieht das Weiße Haus in den Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze "stetige Fortschritte". Die US-Regierungszentrale teilte mit, Präsident Joe Biden habe sich im japanischen Hiroshima in einer Schalte von seinem Team in Washington über den Verhandlungsstand informieren lassen. Biden nimmt in Japan am Gipfel der sieben führenden demokratischen Industrienationen teil.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen moderat im Plus erwartet. Kursbewegende Nachrichten zu Einzelwerten sind nach "Christi Himmelfahrt" und vor dem Wochenende zunächst nicht in Sicht. Eine neue Kaufempfehlung der Bank Jefferies für die Aktien von SGL Carbon ließen die Papiere des Karbonherstellers auf Tradegate um 1,5 Prozent zulegen./bek/jha/