Deere-Aktie: Das sind gute Nachrichten

Der Landmaschinenhersteller John Deere meldete am Freitag Quartalszahlen, die sehr überraschend ausfielen. Das waren die Ergebnisse und so reagiert die Aktie:

Sehr gute Nachrichten

Um mehr als vier Prozent ging es im vorbörslichen Handel für die Aktie von John Deere nach oben, Grund dafür sind vor allem erstaunlich starke Quartalsergebnisse, die alle Erwartungen schlagen konnten.

So schlug Deere vorrangig die Gewinnschätzungen der Analysten um Längen. Erwartet worden war ein Gewinn je Aktie von 8,64 USD, tatsächlich meldete man aber 9,65 USD. Auch der Umsatz war wesentlich stärker als erwartet, denn mit 17,4 Mrd. USD war dieser ca. 2,5 Mrd. USD über dem Konsens. Auf Jahressicht bedeutet dies für das Unternehmen zudem ein Wachstum von 30 Prozent.

Positives Management

Infolge der starken Ergebnisse hob Deere auch gleich einmal den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr an, was Anleger ebenfalls feierten.

So will das Unternehmen in diesem Jahr einen Nettogewinn von 9,25 Mrd. USD bis 9,50 Mrd. USD erwirtschaften. Bisher waren 8,75 Mrd. USD bis 9,25 Mrd. USD angepeilt worden.

Fazit:

Damit liefert der Landmaschinenhersteller überraschend starke Ergebnisse und kann damit zum zehnten Mal in den vergangenen drei Jahren die Schätzungen der WallStreet übertreffen. Ob sich das auch diesmal wieder nachhaltig auf die Aktie niederschlägt, wird aber vor allem von Earnings Call abhängen, welcher 16 Uhr beginnt.