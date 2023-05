ELMOS - Trendwende aus dem Nichts?

Elmos Semiconductor SE - WKN: 567710 - ISIN: DE0005677108 - Kurs: 67,800 € (XETRA)

Ihr langfristiger Aufwärtstrend führte die Aktie von Elmos zunächst Ende März an das Kursziel bei 89,70 EUR, welches Anfang April kurzzeitig überschritten wurde. Doch mit dem neuen Allzeithoch bei 93,90 EUR folgte der dramatische Kurseinbruch, der die Aktie jetzt unter die zentrale Aufwärtstrendlinie und an den Kurszielbereich bei 63,50 EUR einbrechen ließ.

Elmos Chartanalyse vom 04. Mai (stock3 Plus)

Erholung besitzt Potenzial für Überraschungen

Am 200 %-Projektionsziel der ersten Abwärtswelle nach dem Allzeithoch melden sich die Bullen allerdings wie erwartet zurück und können bislang eine kleine Bodenbildung einleiten. Entscheidend für einen weiter positiven Verlauf wäre zunächst die Verteidigung dieser Kurszielzone. In einem zweiten Schritt müsste die Aktie jetzt über das Zwischenhoch bei 70,20 EUR ansteigen, um wie antizipiert eine Erholung in Richtung des Kreuzwiderstands bei 75,20 EUR starten zu können.

Sollte auch diese Marke überschritten werden, wäre bereits wieder ein Kaufsignal aktiviert und die Aktie könnte in alter Manier in Richtung 81,40 und 82,30 EUR sprinten.

In dem Moment aber, in dem der Bereich um 63,50 EUR unterschritten wird, wäre dies ein klares Zeichen für die Fortsetzung des Abwärtstrends, der in der Folge an das nächsttiefere Projektionsziel bei 55,75 EUR sowie an den Ausgangspunkt der letzten Rallyphase bei 52,60 EUR führen dürfte. Hier wäre die Aktie für antizyklische Trader wieder interessant.

Elmos Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)