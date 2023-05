EQS-Adhoc: NeXR Technologies SE: Hauptaktionär Hevella Capital kündigt Darlehen

EQS-Ad-hoc: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Finanzierung

NeXR Technologies SE: Hauptaktionär Hevella Capital kündigt Darlehen



19.05.2023 / 20:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



NeXR Technologies SE: Hauptaktionär Hevella Capital kündigt Darlehen Berlin, 19. Mai 2023 Die NeXR Technologies SE („Gesellschaft“ oder „NeXR“) wurde von ihrem Großaktionär Hevella Capital GmbH & Co. KGaA („Hevella“) heute darüber informiert, dass Hevella den Darlehensvertrag mit NeXR mit sofortiger Wirkung kündigt. Die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs ist damit nicht mehr sichergestellt (abweichend von der Aussage in der Ad hoc-Mitteilung vom 19. April 2023). NeXR prüft derzeit, ob kurzfristig alternative Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und wird ansonsten einen Insolvenzantrag stellen. Mitteilende Person: Alexander Klos, Geschäftsführender Direktor (CFO)



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: NEXR Technologies SE

Sven Pauly, CROSS ALLIANCE communication GmbH sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de Telefon: +49 (0) 89 125 09 03-31



Ende der Insiderinformation

19.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com