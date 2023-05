Bitcoin: Verlustrisiken omnipräsent

Seit Mitte April hat der Bitcoin-Future in Dollar (BTC/USD) kein frisches Hoch mehr gesehen und tendiert tendenziell talwärts. Noch wurde das Minimalziel ausgehend von der vorausgegangenen Trendwendeformation aber noch nicht erreicht, wodurch die Abwärtsrisiken weiterhin als hoch zu bewerten sind.

In den letzten Wochen seit dem 20. März wurde nämlich im Kursverlauf des Bitcoins ein Trendwendemuster in Form einer SKS-Formation etabliert, in einem ersten Schritt kam es zu Verlusten auf 25.800 US-Dollar. Die Seitwärtsphase der letzten Tage präsentiert sich hierbei in einem symmetrischen Dreieck, welches in der Charttechnik auf weitere Abschläge hinweist.

Unterhalb eines Niveaus von 26.374 US-Dollar dürfte damit das finale Ziel an der Unterstützung der letzten Monate um 25.250 US-Dollar angesteuert werden, von wo aus eine anschließende Stabilisierung und womöglich Kehrtwende zur Oberseite erwartet werden kann.

Ein vorzeitiger Anstieg des Bitcoins über 28.485 US-Dollar würde für die Wiederaufnahme des größeren Umkehrsignals aus den Monaten zwischen Juni und März sprechen. In diesem Szenario wäre ein rascher Rücklauf zurück an die aktuellen Jahreshochs von 31.035 US-Dollar denkbar.