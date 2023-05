Der Kurs dieses DAX-Wertes könnte fröhlich weiter explodieren

Heidelberg Materials - WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Kurs: 70,380 € (XETRA)

Die Rally der Aktie von Heidelberg Materials ist bislang in drei großen Etappen verlaufen und konnte den Kurs seit dem Tief vom September 2022 bei 38,73 EUR bis 70,90 EUR nach oben schrauben. Der dritte Teil der Hausse startete Ende März, führte allerdings noch nicht über die 71,10-EUR-Marke.

Sie wurde bereits in der letzten Woche durch eine Aufwärtsbewegung angelaufen und könnte daher schon in Kürze überwunden werden. Die Folge wäre eine Kaufwelle an das Zwischenhoch aus dem September 2021 bei 74,50 EUR. An dieser Stelle wäre eine Korrektur zu erwarten. Sollte diese noch vor dem aktuellen Rallyhoch bei 70,90 EUR enden, könnte die Aktie in einer weiteren Aufwärtswelle sogar schon bis zum Hoch aus dem Juli 2021 bei 76,92 EUR steigen.

Die derzeitige Ausbruchschance wäre aktuell erst mit Kursen unterhalb des Zwischenhochs bei 66,64 EUR vergeben. Zugleich wäre damit ein erstes Verkaufssignal aktiviert und eine größere Korrekturphase begonnen. Die Folge wäre ein Einbruch bis 62,00 EUR.

Charttechnisches Fazit: Solange die Anteile von Heidelberg Materials über 68,14 EUR notieren, ist jederzeit mit einem Ausbruch über das Zwischenziel bei 71,10 EUR zu rechnen. Der Aufwärtstrend der letzten Monate könnte dann bis 74,50 und 76,98 EUR führen.

HeidelbergCement Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen:

Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfährst Du hier.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)