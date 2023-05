ADVA Optical Networking SE kündigt geplanten CEO-Wechsel an

Zusammenfassung:

Tom Stanton, CEO von Adtran Holdings, Inc., wird auch zum CEO von ADVA Optical Networking SE ernannt

Christoph Glingener wird sein Amt als CEO von ADVA niederlegen, um sich auf seine Aufgaben als CTO von ADVA und Adtran zu konzentrieren

ADVA (ISIN: DE0005103006, FWB: ADV), ein führender Anbieter von offenen Netzlösungen für die Bereitstellung von Cloud- und Mobilfunkdiensten, gab heute den geplanten Wechsel in der Position des CEO bekannt. Christoph Glingener wird zum 30. Juni 2023 sein Amt als CEO niederlegen und in seine bisherige Funktion als CTO für ADVA zurückwechseln. Darüber hinaus wird er weiterhin als CTO für Adtran tätig sein, wofür er bereits im Januar 2023 ernannt wurde. Tom Stanton wird mit Wirkung zum 1. Juli 2023 neuer CEO von ADVA und wird auch weiterhin als CEO von Adtran tätig sein.

Tom Stanton wurde 2005 zum CEO von Adtran Inc. und 2007 zum Chairman of the Board ernannt. Seit seinem Eintritt bei Adtran als Vizepräsident für Marketing für die Carrier-Networks-Abteilung hatte Tom Stanton mehrere leitende Managementpositionen bei Adtran inne, darunter SVP und General Manager der Carrier-Networks-Abteilung. Vor seiner Tätigkeit für Adtran war er als Vizepräsident für Marketing und Technik bei Transcrypt International tätig und hatte leitende Managementpositionen bei E. F. Johnson Company inne. Tom war als Verwaltungsrat verschiedener Technologieunternehmen tätig und ist Mitglied des Verwaltungsrats der Economic Development Partnership of Alabama (EDPA) und der Cadence Bank. Tom hat einen Bachelor of Science in Computertechnik von der Auburn University.

