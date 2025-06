Vodafone und Neura Robotics kooperieren bei menschenähnlichen Robotern

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Mit einer Technologie-Partnerschaft wollen das deutsche Startup Neura Robotics und Vodafone menschenähnlichen Robotern zum Durchbruch verhelfen.

Diese sollen unter anderem pflegebedürftige Menschen bei alltäglichen Aufgaben wie dem Ausräumen der Spülmaschine unterstützen, teilten die beiden Firmen am Dienstag mit. Die Roboter seien mit zahlreichen Sensoren bestückt, deren Daten in Echtzeit an Rechenzentren übertragen und dort verarbeitet würden. Möglich werde dies durch Funkmodule nach dem 5G-Standard.

"Die Einsatzgebiete von menschenähnlichen Robotern sind deutlich größer, als wir sie bislang erleben", sagte Hagen Rickmann, Firmenkunden-Chef von Vodafone Deutschland. "Wir wollen mit Echtzeit-Mobilfunk helfen, kognitive Roboter zu echten Alltagshelfern zu machen."

Vodafone und Neura Robotics gaben ihre Zusammenarbeit anlässlich der Robotik-Messe Automatica in München bekannt. Dort stellt Neura den humanoiden Roboter "4NE1" (sprich: "For Anyone", "Für Jedermann") vor. Dieser kann den Angaben zufolge dank seiner Sensoren und Künstlicher Intelligenz (KI) auf seine Umwelt reagieren. Das 2019 gegründete Unternehmen hat zudem den Assistenz-Roboter Mipa sowie mehrere Industrie-Roboter im Angebot.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)