APA ots news: ALD Automotive schließt die Übernahme von LeasePlan...

Wien (APA-ots) - ALD Automotive hat die Übernahme von LeasePlan, einem weltweit führenden Flottenmanagement- und Mobilitätsunternehmen, von einem Konsortium unter der Führung von TDR Capital erfolgreich abgeschlossen. Mit dieser Akquisition entsteht ein weltweit führender Anbieter für nachhaltige Mobilität, mit einer verwalteten Gesamtflotte von 3,3 Millionen[1] Fahrzeugen. Durch die Bündelung der Kräfte werden ALD Automotive und LeasePlan den Weg zur CO2-Neutralität und die digitale Transformation der Branche anführen. Aufgrund der Größe und der komplementären Fähigkeiten wird das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken und nachhaltiges Wachstum erzielen. Im Anschluss an diese Übernahme werden ALD Automotive und LeasePlan in Österreich - vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen - den Prozess der Integration in ein gemeinsames Unternehmen beginnen. Zur Leitung der strategischen Entwicklung in Österreich hat Tim Albertsen, Chief Executive Officer von ALD Automotive | LeasePlan, Klaudija asar Torkar, bisher Geschäftsführerin von ALD Automotive in Belgien, zum Country Managing Director des gemeinsamen Unternehmens ernannt. asar Torkar wird zudem die Geschäftsaktivitäten in Kroatien, Slowenien und Serbien beaufsichtigen. Diese Ernennung ist ab sofort wirksam. Martin Kössler, zuvor Geschäftsführer von ALD Automotive in Österreich und der Schweiz sowie Regionaldirektor für Zentraleuropa, wurde zum Group Regional Director ernannt. Hessel Kaastra, bisher Managing Director von LeasePlan in Österreich, wurde zum Group Integration Leader ernannt. Klaudija asar Torkar zählt zu den Schlüsseltalenten des gemeinsamen Unternehmens und bringt die Erfahrung und das Wissen mit, um den anspruchsvollen Integrationsplan des fusionierten Unternehmens umzusetzen sowie die strategische Entwicklung und das angestrebte Wachstum in den kommenden Monaten und Jahren erfolgreich zu realisieren. asar Torkar über ihre neue Rolle: "Ich freue mich darauf, zwei erfolgreiche Unternehmen am österreichischen Markt zusammenzuführen. Unser Fokus liegt weiterhin auf bestem Service und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Mit dem Zusammenschluss von ALD Automotive und LeasePlan in Österreich sind wir bestens aufgestellt, um auch zukünftig innovative, digitale und nachhaltige Mobilitätsdienstleistungen anzubieten." Zwtl.: Biografie Klaudija asar Torkar verfügt über langjährige, internationale Erfahrung in der Automobilbranche. Sie begann ihre Karriere 1996 im VW-Konzern, wo sie verschiedene Führungspositionen innehatte, bevor sie 2009 zu ALD Automotive wechselte. Seit 2014 war sie erfolgreich als Geschäftsführerin in Bulgarien, Ungarn und zuletzt in Belgien tätig, wo sie eine Schlüsselrolle beim Übergang zur E-Mobilität einnahm und das Unternehmen maßgeblich weiterentwickelte. Klaudija asar Torkar hat Abschlüsse in Wirtschaft von der Universität Ljubljana und in Business Administration von der Universität Maribor. Zwtl.: Über uns ALD Automotive | LeasePlan ist ein weltweit führender Anbieter für nachhaltige Mobilität und bietet Full-Service-Leasing, flexible Abonnementdienste und Multimobilitätslösungen für Großunternehmen, KMU, Selbständige und Privatpersonen. Die breite Präsenz in 44 Ländern nutzt ALD Automotive | LeasePlan, um den Weg zur CO2-Neutralität zu ebnen, die digitale Transformation der Branche durch Innovationen und technologiegestützte Services voranzutreiben und den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität in großem Maßstab zu ermöglichen. ALD Automotive | LeasePlan verwaltet mit weltweit 15.700 MitarbeiterInnen eine Gesamtflotte von 3,3 Millionen Fahrzeugen (Stand März 2023). Das Unternehmen ist im Compartment A der Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD). Société Générale ist Mehrheitsaktionär von ALD Automotive | LeasePlan. Mehr erfahren Sie unter [www.aldautomotive.com] (http://www.aldautomotive.com/) [1] Exklusive zum Verkauf stehender Tochtergesellschaften