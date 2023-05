Kontron: Auf dem Weg der Besserung

Noch immer hält sich hartnäckig ein Abwärtstrend bei Kontron, auch konnte die Aktie im Branchenvergleich nicht an die Kursstärke anderer IT-Firmen anknüpfen. Allerdings bessert sich das Chartbild zunehmend, aktuell wird das Doppelhoch um 20,08 Euro attackiert. Ein Durchbruch könnte direktes Aufwärtspotenzial an den laufenden Abwärtstrend freisetzen. Aber erst oberhalb dieser Linie dürfte ein echter Befreiungsschlag mit mittelfristigem Aufwärtspotenzial entfaltet werden, sodass noch etwas Geduld seitens der Investoren gefragt ist. Im Erfolgsfall könnte ein Investment dann mittelfristig durch den Einsatz eines klar strukturierten Zertifikates eine immense Renditechance einbringen.

Ausbruch abwarten

Zunächst einmal müssen Bullen das Niveau von 20,08 Euro übertreffen, im weiteren Verlauf schließlich den laufenden Abwärtstrend um 21,35 Euro. Nur in diesem Szenario könnte Aufwärtspotenzial an die erste größere Hürde um 24,00 Euro freigesetzt werden, darüber wären Gewinne an 25,72 sowie 26,18 Euro und somit die Jahreshochs aus 2020 vorstellbar. Rücksetzer sollten im Idealfall um 18,53 Euro enden. Unterhalb von 17,40 Euro wurde dagegen der laufende und seit März letzten Jahres bestehende Abwärtstrend in Gefahr geraten, dies könnte dann zu größeren Verlusten führen.